İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücüyü son gören yarışmacı konuştu: 'Bro bro diye bağırdım...'

Rus yüzücü Nikolai Svechnikov, İstanbul Boğazı'nda dün 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kayboldu. Sırra kadem basan yüzücüyü arama çalışmaları devam ederken, Rus sporcuyu yanlış tarafa yüzdüğü için uyaran yarışmacının bilgisine başvuruldu. Yüzücünün anlattıkları herkesi şaşkına çevirdi.

"YANLIŞ TARAFA GİTTİĞİ İÇİN UYARDIM"

Yarışa katılanlardan inşaat mühendisi amatör yüzücü Hayati Şamiloğlu, yarışta kaybolan Rus yüzücüsünü yarış esnasında gördüğünü ve yanlış yöne doğru gittiği için uyardığını açıkladı.

Şamiloğlu, "Bu yüzücüyle denizin ortasında karşılaştık, kendisine 10-15 kere 'bro bro' diye seslendim, sonunda duydu. Bana doğru bakınca ona 'Wrong way' yani yanlış tarafa gidiyorsun diyerek sağ tarafı işaret ettim. O gün Boğaz'da fazla akıntı yoktu. Rüzgar, sert değildi, akıntı da fazla yoktu. Ben yüzücünün karaya çıktığını, denizde boğulmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.