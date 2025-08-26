Rus yüzücü Boğaz’da kaybolmuştu! İstanbul’a gelen eşi konuştu

İstanbul Boğazı’nda dün sabah düzenlenen yüzme yarışında korkutan bir kayıp yaşandı. Beykoz Kanlıca’dan başlayan ve Kuruçeşme’de sona eren yarışta, 3 bin yüzücüden yalnızca Rus sporcu Nikolai Svechnikov’un kıyıya çıkmadığı fark edildi. Durumun bildirilmesi üzerine polis ve İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri Boğaz’da arama çalışması başlattı.

BEBEĞİNİ BIRAKIP İSTANBUL’A KOŞTU

Kayıp sporcunun eşi Antonina Svechnikov, haberi alır almaz Moskova’dan ilk uçakla İstanbul’a geldi. Henüz 9 aylık bebeğini geride bırakan genç kadın, umutla eşinden gelecek haberi beklediğini söyledi. Yetkililerin ve organizatörlerin ellerinden geleni yaptığını belirten Antonina, “Onu bulacaklarına inanıyorum” dedi.

DÜNYA REKORTMENİYDİ

Yüzmede dünya rekoru bulunan 29 yaşındaki Nikolai Svechnikov’un Rusya’da yüzme okulu sahibi olduğu öğrenildi. Sporcu, aynı zamanda çok sayıda genç yüzücüyü yetiştiren bir antrenördü. Arkadaşları, “Saat 16.00’dan itibaren aramalar başlamış. Eşi bana akşam 17.00’de hâlâ karaya çıkmadığını yazdı” diyerek endişelerini dile getirdi. Yarış sırasında sporcunun bacağına kramp girmiş ya da akıntıya kapılmış olabileceği iddialar arasında.

SAVCI KAMERA KAYITLARINI İSTEDİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında savcılık, yarış esnasında alınan görüntülerin ve çevredeki tüm kamera kayıtlarının toplanmasını istedi. Ayrıca sporcunun yakınlarının ve yarışmaya katılan diğer kişilerin ifadelerine başvurulması talimatı verildi. Otel ve hastane kayıtlarında da inceleme yapılarak herhangi bir iz bulunup bulunmadığı araştırılıyor.