Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Rus yüzücü Boğaz’da kaybolmuştu! İstanbul’a gelen eşi konuştu

İstanbul Boğazı’ndaki yüzme yarışında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’dan hâlâ haber alınamadı. Arama çalışmaları sürerken, 9 aylık bebeğini Moskova’da bırakıp İstanbul’a gelen eşi Antonina gözyaşları içinde umutlu olduğunu söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 14:20
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 14:20

Boğazı’nda dün sabah düzenlenen yüzme yarışında korkutan bir kayıp yaşandı. Beykoz Kanlıca’dan başlayan ve Kuruçeşme’de sona eren yarışta, 3 bin yüzücüden yalnızca Rus sporcu Nikolai Svechnikov’un kıyıya çıkmadığı fark edildi. Durumun bildirilmesi üzerine polis ve İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri Boğaz’da arama çalışması başlattı.

Rus yüzücü Boğaz’da kaybolmuştu! İstanbul’a gelen eşi konuştu

BEBEĞİNİ BIRAKIP İSTANBUL’A KOŞTU

Kayıp sporcunun eşi Antonina Svechnikov, haberi alır almaz Moskova’dan ilk uçakla İstanbul’a geldi. Henüz 9 aylık bebeğini geride bırakan genç kadın, umutla eşinden gelecek haberi beklediğini söyledi. Yetkililerin ve organizatörlerin ellerinden geleni yaptığını belirten Antonina, “Onu bulacaklarına inanıyorum” dedi.

Rus yüzücü Boğaz’da kaybolmuştu! İstanbul’a gelen eşi konuştu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mardin'de esrarengiz ölümler! Bir günde üç kadının cesedi bulundu

DÜNYA REKORTMENİYDİ

Yüzmede dünya rekoru bulunan 29 yaşındaki Nikolai Svechnikov’un Rusya’da yüzme okulu sahibi olduğu öğrenildi. Sporcu, aynı zamanda çok sayıda genç yüzücüyü yetiştiren bir antrenördü. Arkadaşları, “Saat 16.00’dan itibaren aramalar başlamış. Eşi bana akşam 17.00’de hâlâ karaya çıkmadığını yazdı” diyerek endişelerini dile getirdi. Yarış sırasında sporcunun bacağına kramp girmiş ya da akıntıya kapılmış olabileceği iddialar arasında.

Rus yüzücü Boğaz’da kaybolmuştu! İstanbul’a gelen eşi konuştu

SAVCI KAMERA KAYITLARINI İSTEDİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında savcılık, yarış esnasında alınan görüntülerin ve çevredeki tüm kamera kayıtlarının toplanmasını istedi. Ayrıca sporcunun yakınlarının ve yarışmaya katılan diğer kişilerin ifadelerine başvurulması talimatı verildi. Otel ve hastane kayıtlarında da inceleme yapılarak herhangi bir iz bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

ETİKETLER
#istanbul
#arama kurtarma
#rus yüzücü
#Boğaz Yüzme Yarışı
#Nikolai Svechnikov
#Kayıp Sporcu
#Rus Sporcu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.