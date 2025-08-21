Mardin'de korkunç olay! Kız kardeşlerin sır ölümü: 10 gündür kimse fark etmemiş

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Aynı evde yaşayan kız kardeşlerden haber alamayan yakınları ekiplere haber verdi.

Ekipler, 60 ve 65 yaşındaki, Leyla ve ablası Muatter Işıktaş'ın evine gitti. Kapıyı açan ekipler, evde iki kardeşin cansız bedenlerini buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemeye göre, kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının olay yerinde incelemesi sürüyor.

İncelemenin ardından kardeşlerin cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülecek.