Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Rus yüzücü bulundu mu? Boğaz'da gerçekleştirilen yarışmada kaybolmuştu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova, İstanbul Boğazı'nda kayboldu. Vatandaşlar tarafından Rus yüzücünün bulunup, bulunmadığı merak ediliyor.

Rus yüzücü bulundu mu? Boğaz'da gerçekleştirilen yarışmada kaybolmuştu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 14:29

Boğazı'nda 24 ağustos 2025 Pazar günü Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı gerçekleştirildi.

Yarışa 81 ülkeden 2820 sporcu katıldı. Yarışa katılan sporcular arasında bulunan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'nın karaya çıkmadığı anlaşıldı. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı.

Vatandaşlar tarafından Rus yüzücünün bulunup, bulunmadığı ise merak ediliyor.

Rus yüzücü bulundu mu? Boğaz'da gerçekleştirilen yarışmada kaybolmuştu

RUS YÜZÜCÜ BULUNDU MU?

Ekipler tarafından Rus yüzücüyü arama çalışmaları devam ediyor. İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Güvenlik kamerası görüntüleri ve yüzücülerin ayaklarına takılı çipler kontrol edildiğinde şahsın başlangıç noktasından yarışa başladığı ancak bitiş noktasında denizden çıkış yapmadığı anlaşılmıştır. Sahil güvenlik unsurları olayın ardından, parkur çevresinde ve İstanbul Boğazı boyunca arama tarama faaliyetlerine başlamış ancak şahsa ait bir unsura rastlamamıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir."

Rus yüzücü bulundu mu? Boğaz'da gerçekleştirilen yarışmada kaybolmuştu

NİKOLAY SVECHNİKOVA KİMDİR?

Boğazda kaybolan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'nın 29 yaşında olduğu öğrenildi. Yüzmede dünya rekoru bulunan yüzücüsünün ülkesinde yüzme okulu sahibi olduğu biliniyor. Nikolay Svechnikova evli ve bir çocuk babasıdır.

