Yağan yağmurlar yüz güldürdü! Köylüye ‘Şükür’ hayrı dağıtıldı

Kent genelinde yaklaşık iki haftadır etkili olan sağanak yağışlar, kuruma noktasına gelen ve bazı bölümlerde adım atılarak geçilebilecek kadar küçülen Gediz Nehri'ni yeniden canlandırdı. Nehrin yeniden yatağına sığmayarak ovaya taşması, özellikle üzüm üreticileri başta olmak üzere bölgedeki çiftçileri sevindirdi. Yağışların bağların su ihtiyacını karşılamaya başlaması ve toprağın doyması üreticilere umut oldu.

ETKİNLİK YAĞMUR ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Aşağı Çobanisa Mahallesi'nde Hasan Hüseyin Karakaş ile Ruşit Akkaya öncülüğünde organize edilen bin kişilik ‘Şükür' hayrı mahalle meydanında gerçekleştirildi. Yağmur altında yapılan etkinliğe Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cahit Güden ile çok sayıda vatandaş katıldı.

1000 KİŞİYE YEMEK İKRAM EDİLDİ

Mahalle sakinlerinin katkılarıyla hazırlanan hayır yemeğinde 1000 kişilik etli pilav, ayran ve tatlı ikram edildi. Yemekler başta öğrenciler olmak üzere mahalle halkına dağıtıldı.

Çiftçilerden Hasan Hüseyin Karakaş, yağan rahmet üzerine böyle bir organizasyon yapmaya karar verdiklerini belirterek, "Güzel bir yıl olur inşallah. Çobanisa'da her yer su içerisinde maşallah. Bu hayır Çobanisa'nın hayrıdır. Toplam 1000 kişilik etli pilav, ayran ve tatlı dağıtıyoruz." dedi.

“KİMDEN PARA İSTEDİYSEK VERDİ”

Ruşit Akkaya ise uzun yıllardır bu kadar bereketli bir dönem yaşamadıklarını ifade ederek, "Arkadaşlarla kahvede karar aldık. Köylüden para topladık ve böyle bir hayra niyet ettik. Kimden para istediysek verdi. Allah hayrımızı kabul etsin inşallah." diye konuştu. Yapılan duaların ardından ‘Şükür' hayrı sona erdi.