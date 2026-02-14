Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Yağan yağmurlar yüz güldürdü! Köylüye ‘Şükür’ hayrı dağıtıldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi son zamanlarda etkili olan yağışlarla suya doydu. Bereket getiren yağışların ardından Aşağı Çobanisa Mahallesi’nde bin kişilik ‘Şükür' hayrı yapıldı. Yağışlarla birlikte eski debisine kavuşan Gediz Nehri çiftçilerin yüzünü güldürürken, mahalle sakinleri düzenlenen hayır yemeğinde bir araya gelerek dua etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yağan yağmurlar yüz güldürdü! Köylüye ‘Şükür’ hayrı dağıtıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.02.2026
saat ikonu 13:55
|
GÜNCELLEME:
14.02.2026
saat ikonu 13:55

Kent genelinde yaklaşık iki haftadır etkili olan sağanak yağışlar, kuruma noktasına gelen ve bazı bölümlerde adım atılarak geçilebilecek kadar küçülen Gediz Nehri'ni yeniden canlandırdı. Nehrin yeniden yatağına sığmayarak ovaya taşması, özellikle üzüm üreticileri başta olmak üzere bölgedeki çiftçileri sevindirdi. Yağışların bağların su ihtiyacını karşılamaya başlaması ve toprağın doyması üreticilere umut oldu.

Yağan yağmurlar yüz güldürdü! Köylüye ‘Şükür’ hayrı dağıtıldı

ETKİNLİK YAĞMUR ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Aşağı Çobanisa Mahallesi'nde Hasan Hüseyin Karakaş ile Ruşit Akkaya öncülüğünde organize edilen bin kişilik ‘Şükür' hayrı mahalle meydanında gerçekleştirildi. Yağmur altında yapılan etkinliğe Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cahit Güden ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yağan yağmurlar yüz güldürdü! Köylüye ‘Şükür’ hayrı dağıtıldı

1000 KİŞİYE YEMEK İKRAM EDİLDİ

Mahalle sakinlerinin katkılarıyla hazırlanan hayır yemeğinde 1000 kişilik etli pilav, ayran ve tatlı ikram edildi. Yemekler başta öğrenciler olmak üzere mahalle halkına dağıtıldı.

Çiftçilerden Hasan Hüseyin Karakaş, yağan rahmet üzerine böyle bir organizasyon yapmaya karar verdiklerini belirterek, "Güzel bir yıl olur inşallah. Çobanisa'da her yer su içerisinde maşallah. Bu hayır Çobanisa'nın hayrıdır. Toplam 1000 kişilik etli pilav, ayran ve tatlı dağıtıyoruz." dedi.

Yağan yağmurlar yüz güldürdü! Köylüye ‘Şükür’ hayrı dağıtıldı

“KİMDEN PARA İSTEDİYSEK VERDİ”

Ruşit Akkaya ise uzun yıllardır bu kadar bereketli bir dönem yaşamadıklarını ifade ederek, "Arkadaşlarla kahvede karar aldık. Köylüden para topladık ve böyle bir hayra niyet ettik. Kimden para istediysek verdi. Allah hayrımızı kabul etsin inşallah." diye konuştu. Yapılan duaların ardından ‘Şükür' hayrı sona erdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Manisa'da aşırı yağmurlardan istinat duvarı çöktü: 1 ölü!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aşırı yağmur nehirleri taşırdı! Sular ortasında kalan aileyi itfaiye kurtardı
ETİKETLER
#çiftçiler
#sağanak yağış
#Gediz Nehri
#Üzüm Üreticileri
#Şükür Hayrı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.