Aşırı yağmur nehirleri taşırdı! Sular ortasında kalan aileyi itfaiye kurtardı

Manisa genelinde aralıklı şekilde devam eden yağışlar nedeniyle Gediz Nehri'nin bazı noktaları taştı. Taşkın neticesinde Yunusemre ilçesi Spil Mahallesi'ndeki bir çiftlik evi suların ortasında kaldı. Evde bulunan aile üyelerinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, emniyet ve AFAD ekipleri sevk edildi.

EKİPLER KUCAĞINDA VE OMZUNDA TAŞIDI

İtfaiye ekipleri, suyun yükseldiği bölgeye girerek mahsur kalan aile üyelerini güvenli bölgeye çıkardı. Ekiplerin omuzlarında ve kucaklarında taşıdığı vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.