Yağışların ardından Tunca Nehri taştı! Edirne'de alarm verildi

Edirne ve Bulgaristan'da etkili olan yağışlar nedeniyle Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesi hızla yükseldi. Su seviyesinin hızla yükselmesiyle birlikte nehir çevresinde taşkınlar meydana gelirken Saraçhane Köprüsü yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Edirne ve Bulgaristan'da son günlerde şiddetli sağanak etkili oldu. Yağışlar, Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesinin hızla yükselmesine neden oldu.

Edirne ve Bulgaristan'da etkili olan şiddetli sağanaklar nedeniyle Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesi yükselerek taşkınlara yol açtı.
Tunca Nehri'nin debisi son 3 günde 3,5 kat artarak 44 metreküpten 155 metreküpe yükseldi.
Taşkınlar nedeniyle Sarayiçi Adası girişinde ve nehrin bazı bölümlerinde çevreye yayılan sular, düşük kotlu alanları su altında bıraktı.
Yetkililer taşkın alarmı vererek Sarayiçi'nde önlemler aldı.
Saraçhane Köprüsü yaya ve araç trafiğine kapatıldı, 2. köprüde ise taşkın riskine karşı kontrol önlemleri devreye sokuldu.
Vatandaşlar nehir çevresinde dikkatli olmaları ve yetkililerin uyarılarına uymaları konusunda uyarıldı.
Edirne'den geçen Tunca Nehri'nde debi, son 3 gün içinde 44 metreküpten 155 metreküpe çıkarak yaklaşık 3,5 kat arttı. Bu hızlı yükseliş, nehir çevresinde taşkınlara sebep oldu.

YETKİLİLER TAŞKIN ALARMI VERDİ

Özellikle Sarayiçi Adası girişinde ve nehrin bazı bölümlerinde su yatağından taşarak çevreye yayıldı. Taşkınlar nedeniyle bölgedeki düşük kotlu alanlar su altında kaldı. Yetkililer, taşkın alarmı vererek Sarayiçi’nde önlemler aldı.

Alınan önlemler kapsamında Saraçhane Köprüsü yaya ve araç trafiğine kapatıldı, 2. köprüde ise taşkın riskine karşı kontrol önlemleri devreye sokuldu. Vatandaşlardan, nehir çevresinde dikkatli olmaları ve yetkililerin uyarılarına uymaları istendi.

