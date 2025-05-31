Yalova'da mangal faciası: 3 katlı bina alev alev yandı!

Mangal ateşi Yalova'da 3 katlı binayı yaktı. ısa sürede binanın çatı katına yayılan yangını kontrol altına alan ekipler daha sonra ise alevleri söndürdü. Yangınla ilgili tahkikat sürüyor...

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Laledere köyündeki 3 katlı bir bina alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Alınan bilgiye göre, Laledere köyünde bulunan 3 katlı evin çatı katında yangın meydana geldi. Yangına Çiftlikköy ve Yalova itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede binanın çatı katına yayılan yangını kontrol altına alan ekipler daha sonra ise alevleri söndürdü. Ekipler daha sonra ise soğutma çalışması gerçekleştirdi.

MANGAL KIVILCIMI İDDİASI

Öte yandan yangının bahçe katında yapılan mangal çıkan kıvılcımların çatıyı tutuşturmasıyla başladığı ileri sürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.