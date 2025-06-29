Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Yangın haberini izlerken kabusu yaşadı! Alevler kapısına dayandı

Antalya Aksu'da iki farklı noktada çıkan yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında seraları zarar gören vatandaş, "İzmir’deki orman yangını haberlerini izlerken elektrik gitti geldi. Baktım yangın başlamış, ev ve seralara kadar gelmiş" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 23:15
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 23:15

Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerinde akşam saat 17.45 sıralarında ormanlık alanlarda yangın çıktı. Yurtpınar Mahallesi'nde yerleşim yerlerini tehdit eden yangına ilk etapta Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve yangın işçilerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı çok sayıda ekip müdahale etti.

Yangın haberini izlerken kabusu yaşadı! Alevler kapısına dayandı

VATANDAŞLAR DA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

Yangında bazı seralar zarar görürken, ekipler alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük çaba sarf etti. Evlere yaklaşan alevlere vatandaşlar da hortum, kova ve traktörlerle müdahale ederek söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın haberini izlerken kabusu yaşadı! Alevler kapısına dayandı

Rüzgar nedeniyle zaman zaman alevlere müdahale etmekte güçlük çeken ekipler ve vatandaşlar, yangına müdahale esnasında alevlerle burun buruna geldi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, 5 hektar ormanlık alan ve 3 hektar orman dışı alan zarar gördü.

Yangın haberini izlerken kabusu yaşadı! Alevler kapısına dayandı

"İZMİR'DEKİ YANGINI İZLERKEN BAŞIMIZA GELDİ"

Evde İzmir’de çıkan yangınla ilgili gelişmeleri izlerken seralarının yandığı haberini alan Osman Aras isimli vatandaş, "İzmir’deki yangınla ilgili haberleri izliyordum. Elektrikler bir anda gidip geldi. Komşum yangın çıktığını söyledi. İlk başta inanmadım, alevler ev ve seraların yakınına kadar gelmiş. Benim 3 seram yandı, odunlarım yandı. Hayvanlarımın olduğu yere de alevler geliyordu ama fark edip söndürdük. 300 tane balya vardı, onlar da yandı. Zararımız büyük. İzmir’deki duruma acıyorken kendi başıma da geldi" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ciğerlerimiz kül oldu! Orman yangınlarında son durum
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İklim Kanunu ile hayvancılık bitecek mi? Açıklama var
ETİKETLER
#orman yangını
#antalya
#aksu
#Barışçıl protestolar
#yangın söndürme
#Yurtpınar
#Fettahlı
#Vatandaş Müdahalesi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.