TGRT Haber
29°
Yaşam
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Yangında ekipler zamanla yarıştı! 2’i çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir apartmanın 3’üncü katında çıkan yangında ekipler zamanla yarışıtı. Dumandan etkilenen 2’i çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.08.2025
13:55
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
13:55

’nın Ceylanpınar ilçesinde bir apartmanın 3’üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangını fark edenler durumu ekiplerine bildirdi. Yangın nedeniyle binada yaşayan bazı vatandaşlar aşağı inmeyi başaramadı. Merdiven boşluğunu da kaplayan dumandan etkilenenler, soluğu binanın çatısında aldı.

Yangında ekipler zamanla yarıştı! 2’i çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı

EKİPLER ZAMANLA YARIŞTI

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, evlerinden çıkmayı başaramayan vatandaşlar için seferber oldu. Binaya merdiven uzatan ekipler, yangının çıktığı evdeki biri kadın, diğeri ise küçük çocuk olmak üzere 2 kişiyi kurtardı.

Yangında ekipler zamanla yarıştı! 2’i çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Üst kattaki evde mahsur kalan bir bebeğin de olduğunu öğrenen ekipler, dumandan etkilenmemesi için adeta zamanla yarıştı. Uzatılan merdiven sayesinde balkondan eve girmeyi başaran ekipler, içerdeki bebeği de sağ salim kurtararak aşağı indirdi.

Yangında ekipler zamanla yarıştı! 2’i çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı

2'Sİ ÇOCUK 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilendiği belirlenen 2’i çocuk 3 kişi olay yerinde hazır bekletilen ambulanstaki ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Binanın çatısına sığınanlar ise yangın tamamen kontrol altına alındıktan sonra indirildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

