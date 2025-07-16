Yangını başlattı, alevler büyüyünce kaçtı

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Hisarardı köyünde yanlışlıkla yangın çıkaran bir şahıs, alevlerin büyüdüğünü görünce kayılara karıştı. Alevlere köylüler ile itfaiye ekipleri müdahale etti. Jandarma yangına sebep olan şahıs hakkında inceleme başlattı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Hisarardı köyü Ulu Çay mevkiinde yaşanan olayda; O.Ş. isimli şahıs, kendisine ait hobi bahçesinde kuru otları yakmaya başladı. Kontrolsüz yanan ateş br süre sonra büyüyerek bitişiğinde bulunan hasadı henüz yapılmamış yulaf tarlasına sıçradı.

ALEVLER BÜYÜYÜNCE KAYIPLARA KARIŞTI

Alevlerin büyüdüğünü gören O.Ş.'nin olay yerinden hızla uzaklaştığı ve kayıplara karıştığı öğrenildi. Yangını fark eden tarla sahipleri, kendi imkanlarıyla su tankeriyle müdahale etmeye çalıştı ancak yetersiz kaldı.

8 DÖNÜMLÜK ARAZİ KÜLE DÖNDÜ

Rüzgarın da etkisiyle yangın çevredeki meyve bahçelerine kadar yayıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında 8 dönümlük arazi yanarak küle döndü.