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 | Onur Kaya

Yarış yapan motosikletler farları yanmayan otomobile çarptı: Ölü ve yaralılar var

Sakarya'da yarış yapan 2 motosiklet, far ve stop lambası yanmayan otomobile çarptı. Kaza sonucu motosikletler paramparça olurken bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 00:59
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 03:39

Sakarya'da motosiklet grubu arasındaki yarış faciayla sonlandı. Yarışan gruptaki 2 motosiklet, far ve stop lambaları yanmayan otomobile çarptı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

FARLARI YANMAYAN OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

Karasu-Akçakoca yolu Küçükkarasu mevkisi Kocaali istikametinde, far ve stop lambası yanmadığı iddia edilen yabancı uyruklu A.A.S. yönetimindeki 54 MA 4178 plakalı otomobille, yarıştığı öne sürülen motosiklet grubundan Sıtkı G'nin kullandığı 10 AFM 241 plakalı ve B.G. idaresindeki 35 BTN 712 plakalı iki motosiklet çarpıştı.

Yarış yapan motosikletler farları yanmayan otomobile çarptı: Ölü ve yaralılar var

MOTOSİKLET İKİYE BÖLÜNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki yola devrildi. B.G'nin kullandığı motosiklette yangın çıkarken Sıtkı G. idaresindeki motosiklet ikiye bölündü.

Yarış yapan motosikletler farları yanmayan otomobile çarptı: Ölü ve yaralılar var

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazada sürücüler ile otomobildeki bir çocuk yaralandı, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yarış yapan motosikletler farları yanmayan otomobile çarptı: Ölü ve yaralılar var

SÜRÜCÜLERDEN BİRİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Yaptıkları kontrolde Sıtkı G'nin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralılar A.A.S, M.A.S. ve B.G'yi Karasu ve Kocaali devlet hastanelerine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yarış yapan motosikletler farları yanmayan otomobile çarptı: Ölü ve yaralılar var

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, motosiklet kullanılamaz hale geldi.

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