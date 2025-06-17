Sakarya'da feci kaza! İki tır çarpıştı! Araçlar alev alev yandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. İki tırın çarpışmasının ardından alevler yükseldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki tır çarpıştı. Korkunç kazanın ardından bir yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

ALEV ALEV YANDI

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.