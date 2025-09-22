Yaşlı çiftin acı sonu! İki katlı ev alev alev yandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ekinören köyünde sabaha karşı Necati (85) ve Ziyaver Karaman (85) çiftinin yaşadığı iki katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Mudurnu ve Taşkesti belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman İşletmesine ait arazözler sevk edildi. SEDAŞ ekiplerince bölgenin elektrik hatları kesilerek güvenlik önlemi alındı.

EVDEN ÇIKAMADILAR

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının arından evde yapılan incelemede, alt kattaki bir odada bulunan yaşlı çiftin evden çıkamayarak hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından, çiftin cenazeleri itfaiye ekiplerince Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.