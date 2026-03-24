Yaşlı kadın üçüncü katın penceresinden düştü: Feci şekilde hayatını kaybetti

Çırçır Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 3'üncü kattaki dairede yaşayan yaşlı kadın, bilinmeyen sebeple pencereden yere düştü. Çevreden yaşlı kadının düştüğünü görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit ederken, yaşlı kadının cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

“TEK BAŞINA YAŞIYOR”

Mahallede esnaflık yapan Kahraman Bektaş, "Tanımıyorum, komşular kadının düştüğünü bana söyledi. Esnafım ama burada. Kimin kimle kaldığını, misafir olduğunu bilemiyorum. Haberimiz yok. Olay saat 08.00'da olmuştu. Arkadaşlar polisi ve ambulansı çağırdılar. Geldik ki kadın yerde" dedi.

Olayın sabah saatlerinde yaşandığını söyleyen Hüseyin Elmacı ise "Biz olayı görmedik ve geldiğimizde olay olmuştu. Alzheimer olduğunu söylüyorlar, çok yaşlı bir teyze olduğunu söylüyorlar. Açıkçası çok bir bilgimiz yok. Tek başına yaşıyor diye duydum. Daha önce hiç görmedim" diye konuştu.