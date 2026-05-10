Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Yaşlı kadına darp iddiası! Bakıcısı gözaltına alındı

Samsun’un İlkadım ilçesinde baktığı 88 yaşındaki kadına şiddet uyguladığı öne sürülen 63 yaşındaki bakıcı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli, yaşlı kadındaki morlukların yataktan düşme sonucu oluştuğunu savundu.

GİRİŞ:
10.05.2026
18:43
Samsun’un İlkadım ilçesinde baktığı 88 yaşındaki kadına şiddet uyguladığı iddia edilen Azerbaycan uyruklu kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Yaşlı kadına darp iddiası! Bakıcısı gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, baktığı 88 yaşındaki Parkinson hastası kadına şiddet uyguladığı iddia edilen 63 yaşındaki Azerbaycan uyruklu hasta bakıcı gözaltına alındı.
Hasta bakıcı S.G., yaşlı kadının yatakta düşmesi sonucu yüzünde morluklar oluştuğunu iddia etti.
S.G. mahkemede suçlamaları reddetti ve serbest bırakılmasını talep etti.
Mahkeme, şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün karakola imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
YAŞLI KADINA ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİA EDİLDİ

Derebahçe Mahallesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, hasta bakıcı olarak çalışan 63 yaşındaki Azerbaycan uyruklu S.G. adlı kadının baktığı Parkinson hastası 88 yaşındaki S.D. adlı kadına şiddet uyguladığı iddiası üzerine polis ekipleri harekete geçti. Gözaltına alınan şüpheli bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

"YARALAR YATAKTAN DÜŞÜNCE OLDU"

"Kasten yaralama" suçundan Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan S.G., suçlamaları kabul etmedi. Mahkemede ifade veren S.G., yaklaşık 2 aydır yaşlı kadının yanında kaldığını ve bakımını üstlendiğini belirterek, yaşlı kadının zaman zaman geceleri yataktan düştüğünü söyledi. Son olarak 3 Mayıs gecesi yere düştüğünü gördüğünü anlatan şüpheli, yaşlı kadının yüzündeki morlukların düşmeden kaynaklandığını ileri sürdü. Şüpheli, yaşlı kadına kötü muamelede bulunmadığını savunarak, serbest bırakılmasını talep etti.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VERİLDİ

Mahkeme, şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirerek, haftada bir gün karakola imza verme şeklinde şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

