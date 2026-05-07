Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Elinde altın olanlara yatay kanal şoku! Zafer Ergezen TGRT canlı yayınında rakamları açıkladı

Altın fiyatları için 'yatay kanal' uyarısında bulunan Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, ons altında beklediği alt ve üst sınırı paylaştı. Borsa İstanbul'da hangi hisseler uçuşa geçecek? Uzman isim, yüksek faiz ortamında bankacılık ve perakende sektörüne dikkat çekerken, faiz indirimleri başladığında öne çıkacak 'asıl' sektörleri tek tek saydı.

GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 11:51

Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, TGRT Haber canlı yayınında piyasalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Borsa İstanbul’dan altına, faizlerden sektör beklentilerine kadar geniş bir çerçevede konuşan Ergezen, özellikle savaş sonrası dönemde Türkiye piyasalarının daha güçlü bir hikâye yazabileceğini söyledi.

Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, Türkiye piyasalarının savaş sonrası dönemde daha güçlü bir hikâye yazabileceğini, Borsa İstanbul'un 2026 sonrası için pozisyonlandığını ve altında yatay bir kanal beklentisi olduğunu belirtti.
Borsa İstanbul'un yıl başından bu yana pozitif beklentileri koruduğunu ve savaşın olumsuz etkisine rağmen güçlü kaldığını vurguladı.
Türkiye'nin uyguladığı para ve maliye politikalarının, özellikle son ekonomik programın ve istikrarın piyasaya olumlu yansıdığını belirtti.
Borsa İstanbul'da yeni bir yapılanma sürecinin başladığını ve 2026 sonrasına hazırlıklı yeni pozisyonlanmalar olduğunu ifade etti.
Sektörel beklentilerde bankacılık, perakende ve enerji sektörlerinin öne çıkacağını, faiz indirimleri sonrasında ise bankacılık, gayrimenkul ve inşaatın tekrar ön plana çıkacağını söyledi.
Ons altın için yıl boyunca 4400-5200 bandında yatay bir kanal beklentisi olduğunu belirtti.
Ergezen, yıl başından bu yana Borsa İstanbul için pozitif beklentilerini koruduklarını belirterek, “Borsa İstanbul’un zaten bu sene için büyük potansiyel gösterdiğini hep konuşuyorduk. Savaş tabii buraya bir ara vermiş durumdaydı fakat savaşa rağmen Borsa İstanbul’un güçlü kaldığını gördük” dedi.

Türkiye’nin uyguladığı ekonomi politikalarının piyasaya olumlu yansıdığını vurgulayan Ergezen, “Türkiye’nin özellikle uygulamış olduğu para ve maliye politikalarının, özellikle son ekonomik programın ve istikrarın pozitif etkilerinin olduğunu söylememiz mümkün” ifadelerini kullandı.

BORSA İSTANBUL GELECEK FİYATLAMASI YAPIYOR

Enflasyonda küresel gelişmeler nedeniyle yukarı yönlü risklerin sürdüğünü belirten Ergezen, buna rağmen borsanın geleceği fiyatlamaya devam ettiğini söyledi. “Faiz indirimi patikasına girmiştik. Buna bir miktar ara verilmiş durumda ama buna rağmen Borsa İstanbul’un gelecek fiyatlaması yapmaya devam ettiğini görüyoruz” diye konuştu.

Borsa İstanbul’da yeni bir yapılanma sürecinin başladığını savunan Ergezen, şu değerlendirmeyi yaptı: “Hep söylüyorum, bu senenin ben Borsa İstanbul tarafında hazırlık yılı olduğunu düşünüyorum. Özellikle yüksek artan faizlerle birlikte Borsa İstanbul’da sert satışlar görmüştük. Şimdi yeni politikalarla birlikte o eski ekonomik istikrarı yakalamaya doğru devam ediyoruz ve yavaş yavaş da Borsa İstanbul’da 2026 sonrasına hazırlıklı yeni pozisyonlanmalar olduğunu görüyoruz.”

Piyasalarda dalgalı seyrin süreceğini ifade eden Ergezen, “Yeni rekorlar gelecektir diye düşünüyorum ben Borsa İstanbul tarafında” dedi ancak savaşın ve yüksek maliyetlerin sert yükselişleri sınırlayabileceğini söyledi.

BANKACILIK, PERAKENDE VE ENERJİ VURGUSU

Sektörel beklentilere ilişkin de konuşan Ergezen, yüksek faiz ortamında bazı sektörlerin öne çıkacağını ifade etti. “Faizlerin bir süre daha sabit kalacağı bir ortamda bankacılık sektörü her zaman için Türkiye’de önemli olmuştur” diyen Ergezen, otomotiv sektörünün ise görece geride kaldığını söyledi.

Perakende sektörüne dikkat çeken Ergezen, “Perakende sektörü çok güçlü. Perakende sektöründeki güçlü seyir devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Enerji tarafında da pozitif beklentisini paylaşan Ergezen, “Enerji sektörü özellikle yapay zeka tarafı ve artan küresel maliyetler nedeniyle, ayrıca enerji ihtiyacındaki artış nedeniyle güçlü seyretmeye devam edecektir diye düşünüyorum” dedi.

Faiz indirimlerinin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte farklı sektörlerin öne çıkacağını belirten Ergezen, “Sonrasında faiz indirimleri hikayesi yeniden başladığı zaman bankacılık sektörü, gayrimenkul sektörü ve inşaat tarafı yeniden ön plana çıkmaya başlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

ALTINDA “YATAY KANAL” BEKLENTİSİ

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ergezen, son yükselişleri “tepki hareketi” olarak yorumladı. Dolar endeksinin güçlü seyretmesinin kıymetli metaller üzerinde baskı oluşturduğunu ifade eden Ergezen, şu ifadeleri kullandı: “Bir miktar geri çekilmeyi anlaşma haberleriyle birlikte gördük. Bunun bir tepki hareketi olduğunu düşünüyorum.”

Ons altında yıl boyunca yatay bir görünüm beklediğini belirten Ergezen, “Ben bir miktar daha yatay kanalda hareket eden bir ons altın bekliyorum bütün sene boyunca” dedi.

Ergezen, ons altında beklediği bandı ise şöyle açıkladı: “Aşağıda 4400, yukarıda da 5200 bandı. Bu bant arasında salınan bir ons altın bekliyorum bütün yıl boyunca.”

DeğerlendirmeAçıklama
Altın Fiyatları YükselişiTepki hareketi olarak yorumlandı.
Dolar Endeksi EtkisiKıymetli metaller üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.
Geri ÇekilmeAnlaşma haberleriyle birlikte görüldüğü, tepki hareketi olduğu düşünülüyor.
Ons Altın Yıl Boyu GörünümüYatay bir görünüm bekleniyor, yatay kanalda hareket etmesi öngörülüyor.
Beklenen Bant AralığıAşağıda 4400, yukarıda 5200 bandı. Bu bant arasında salınması bekleniyor.
