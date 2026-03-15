Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Yatak odanızda bu bitkiler varsa hemen dışarı çıkarın! Zararları saymakla bitmiyor

Evinizi doğayla buluşturmak, havayı temizlemek ve dekorasyona canlı bir dokunuş katmak için salon bitkileri harika birer seçenektir. Ancak iş o saksıları alıp gece uyuduğunuz yatak odasına taşımaya geldiğinde, büyük bir sağlık hatası yapıyor olabilirsiniz. Çoğumuz bitkilerin her zaman oksijen ürettiğini düşünürüz; oysa güneş battığında fotosentez durur ve tıpkı bizim gibi oksijen tüketip ortama karbondioksit (CO2) salgılamaya başlarlar. Birkaç bitkinin oksijeninizi tamamen tüketmesi elbette şehir efsanesidir, asıl sinsi tehlike "Havasızlık" değil, "Alerji ve Toksitite"dir. Yapraklarındaki zehirli özsular, polen bombardımanları, toprağında üreyen görünmez küf sporları ve uyku kalitenizi yerle bir eden ağır kokular... Eğer sabahları burnunuz tıkalı, başınız ağrıyarak veya yorgun uyanıyorsanız, sebebi yatağınızın başucunda duran o masum yeşillik olabilir.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 13:00
|
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 13:00

Uyku, bağışıklık sistemimizin kendini yenilediği ve akciğerlerimizin günün kirinden arındığı en kritik saatlerdir. Yatak odasının havasının serin, temiz ve alerjenlerden tamamen arındırılmış olması gerekir. Bitkilerin toprağındaki nem, karanlık ve sıcak oda birleştiğinde, saksılar devasa birer mikroskobik mantar ve küf fabrikasına dönüşür. Astım hastaları, alerjik rinit (saman nezlesi) olanlar veya evcil hayvan sahipleri için bazı popüler salon bitkileri kelimenin tam anlamıyla bir saatli bombadır.

DİFENBAHYA: ZEHİRLİ GÜZELLİK

Büyük, alacalı ve geniş yapraklarıyla neredeyse her evin salonunu süsleyen Difenbahya, bakımı kolay olduğu için çok sık tercih edilir. Ancak bu bitkiyi yatak odasında, özellikle de çocukların veya evcil hayvanların (kedi/köpek) ulaşabileceği bir yerde tutmak büyük bir risktir.

Difenbahya yapraklarının ve gövdesinin içinde kalsiyum oksalat kristalleri bulunur. Eğer bitkinin yaprağı kırılır, koparılır veya çiğnenirse, bu kristaller serbest kalır. Ciltle teması şiddetli kızarıklık ve yanmaya, yanlışlıkla ağza sürülmesi ise dilin ve boğazın inanılmaz bir hızla şişmesine, geçici ses kaybına (bu yüzden İngilizcede "Dumb Cane" yani dilsiz bastonu denir) ve solunum yollarının tıkanmasına neden olur. Gecenin bir yarısı kedinizin veya küçük çocuğunuzun bu yaprakla oynaması acillik olmanıza yol açabilir. Ayrıca geniş yaprakları devasa miktarda toz tuttuğu için uyku sırasında ortamdaki toz akarlarını besler.

BENJAMİN: GÖRÜNMEZ ASTIM TETİKLEYİCİSİ

Zarif ve ağaçsı yapısıyla dekorasyon dergilerinin vazgeçilmezi olan Ficus Benjamina, maalesef alerji uzmanlarının kara listesindeki bir numaralı bitkidir. Yatak odanıza Benjamin koyduğunuzda, sabahları hapşırık krizleriyle ve burun akıntısıyla uyanmanız neredeyse garantidir.

Bunun bilimsel bir sebebi vardır: Ficus bitkisinin yaprakları, gözle görülmeyen mikroskobik düzeyde alerjen proteinler salgılar. Bu partiküller havaya karışır ve yatak odanızın kapalı atmosferinde siz uyurken doğrudan solunum yollarınıza çekilir. Astım hastalarında gece yarısı nefes darlığı krizlerini tetiklediği ve "Ficus Alerjisi" adında özel bir literatür yarattığı bilinmektedir. Toz tutma kapasitesinin yüksekliği de hesaba katıldığında, yatak odasının havasını temizlemek bir yana, orayı toz ve alerjen bulutuna çevirir.

ZAMBAK TÜRLERİ: UYKU KAÇIRAN AĞIR PARFÜM

Harika görünürler, çiçek açtıklarında ortama muhteşem bir renk katarlar ve kokuları ilk başta çok hoş gelebilir. Ancak yatak odanıza bir Zambak veya Sümbül koymak, geceyi kendinize zehir etmenin en estetik yoludur.

Zambakgiller, inanılmaz derecede yoğun ve uçucu aromatik yağlar salgılarlar. Kapalı bir yatak odasında bu ağır koku, uykuya dalmanızı sağlayan nörolojik reseptörleri aşırı uyararak sinir sisteminizi rahatsız eder. Çoğu insan bu ağır koku nedeniyle gece boyunca bölünen uykulardan, sabahları ise çok şiddetli migren ve baş ağrılarından şikayet eder. Dahası, zambakların ortasındaki polen kesecikleri havaya sürekli yoğun polen yayar. Hem koku hassasiyetinizi vurur hem de odanın içindeki oksijen kalitesini ağır parfüm kokusuyla tamamen boğar. Ayrıca zambaklar, kediler için son derece ölümcül toksinler içerir; tek bir yaprağını veya polenini yalamak bile kedilerde akut böbrek yetmezliğine yol açar.

İNGİLİZ SARMAŞIĞI: NEM VE KÜF MIKNATISI

Duvarlardan veya asılı saksılardan aşağı doğru zarifçe sarkan İngiliz Sarmaşığı, NASA'nın "Havayı temizleyen bitkiler" listesinde yer alsa da, yeri kesinlikle yatak odası değildir. Bu bitki suyu çok sever ve toprağının sürekli nemli tutulması gerekir.

İşte sorun tam burada başlar. Yatak odanızın loş veya karanlık köşelerinde, sürekli nemli kalan bir saksı toprağı, gözle göremediğiniz "Küf Sporları"nın ve mantarların üremesi için mükemmel bir kuluçka makinesidir. İngiliz Sarmaşığı havayı temizlemeye çalışırken, toprağından odaya yayılan bu görünmez küf sporları doğrudan ciğerlerinize çekilir. Kronik öksürük, burun tıkanıklığı ve sabahları boğazda gıcık hissinin ana sorumlusu yatağın dibindeki o ıslak topraktır. Ayrıca sarmaşığın özsuyu da cilde temas ettiğinde ciddi kontakt dermatit (alerjik egzama) yaratabilir.

Yatak Odası İçin İdeal Alternatifler: Eğer yatak odanızda mutlaka bir yeşillik istiyorsanız; havayı gerçekten temizleyen, gece boyunca oksijen salgılamaya devam eden alerjiyi tetiklemeyen bitkileri seçmelisiniz. Paşa Kılıcı, Aloe Vera ve Kurdele Çiçeği yatak odanızın o sakin havasını koruyacak en güvenli ve faydalı dostlarınızdır.

ETİKETLER
#Sağlık
#Uyku Kalitesi
#Yatak Odası
#Ev Bitkileri
#Bitki Alerjileri
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.