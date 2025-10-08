Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Yatırım vaadiyle servet kazandılar! 197 milyon Euroluk vurgun

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma, Türkiye’de yatırım yapma vaadiyle 197 milyon Euro dolandırılan yabancı yatırımcının arkasındaki dev vurgun zincirini ortaya çıkardı. Sahte belgelerle servet değerindeki parayı ele geçiren şüpheliler, usulsüz işlemlerle izlerini kaybettirmeye çalıştı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yatırım vaadiyle servet kazandılar! 197 milyon Euroluk vurgun
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 15:23
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 15:23

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yabancı uyruklu bir yatırımcıdan Türkiye'de yapma vaadi ile yaklaşık 197 milyon Euro para alan ve sahte belgeler düzenleyerek uzun süre oyalayan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Yatırım vaadiyle servet kazandılar! 197 milyon Euroluk vurgun

197 MİLYON EURO DOLANDIRILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda, Federasyonu ve Slovak Cumhuriyeti vatandaşı olan, birçok ülkede ticari yatırımlar yapan müştekiden Türkiye'de yatırım yapma vaadi ile yaklaşık 197 milyon Euro para alan şüphelilerin sahte belgeler düzenleyerek uzun süre oyaladıkları aktarıldı.

Yatırım vaadiyle servet kazandılar! 197 milyon Euroluk vurgun

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 2 KİŞİ İSE YURT DIŞINDA

Şüphelilerin sonrasında müşteki tarafından verilen paraların izini kaybettirme amacıyla usulsüz ticari işlemler ve tapu devirleri yaptığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tespit edilen şüpheliler hakkında ‘nitelikli ’, ‘resmi, özel belgede sahtecilik’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek’ ve ‘suç örgütüne üye olma’ suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında tespit edilen 10 şüpheli yakalanırken, 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Yatırım vaadiyle servet kazandılar! 197 milyon Euroluk vurgun
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yüzlerce vatandaşı dolandıran şebekeye büyük operasyon! 5 milyarlık dev vurgun
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#rusya
#yatırım
#dolandırma
#yurt dışı
#suç örgütü
#sahte belge
#Yurtdışı Şirket
#Örgütlenmiş Suç
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.