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 | Banu İriç

Yaya geçidinde çocuklara çarptı, biri öldü diğeri ağır yaralandı! Şoför serbest bırakıldı

Mersin'deki kazada 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki iki kız çocuğuna yaya geçidinde kamyonet çarptı. Olay yerinde çocuklardan biri can verirken diğeri ağır yaralandı. Karar duruşmasında şoför için tahliye kararı çıktı.

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Yaya geçidinde çocuklara çarptı, biri öldü diğeri ağır yaralandı! Şoför serbest bırakıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 21:32
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 21:56

Mersin'in Yenişehir ilçesindeki feci kazada kamyonet 11 yaşındaki iki kız çocuğuna çarptı. Kızlardan biri olay yerinde hayatını kaybetti, diğeri ağır şekilde yaralandı. Şoför son duruşmada tahliye edildi.

Yaya geçidinde çocuklara çarptı, biri öldü diğeri ağır yaralandı! Şoför serbest bırakıldı

YAYA GEÇİDİNDE KIZ ÇOCUKLARINA ÇARPTI

23 Mayıs 2023 'te Gökçebelen Mahallesi'ndeki kazada 25 yaşındaki kepçe operatörü Coşkun T. kamyonetiyle yaya geçinde durmadı. O sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan Yenişehir Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri Su Ekinci ve Elif Yüksel aracın altında kaldı. Ekinci kaza sırasında hayatını kaybetti, Elif Yüksel ise ağır yaralanarak uzun süre tedavi gördü.

Yaya geçidinde çocuklara çarptı, biri öldü diğeri ağır yaralandı! Şoför serbest bırakıldı

SAVCI 15 YIL İSTEDİ

Şoför Coşkun T. "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan yargılanarak iddianamede asli kusurlu bulundu. Savcı duruşmalarda sanığın "bilinçli taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Yaya geçidinde çocuklara çarptı, biri öldü diğeri ağır yaralandı! Şoför serbest bırakıldı

KARAR DURUŞMASINDA TAHLİYE ÇIKTI, EHLİYETE EL KONULDU
Bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Coşkun T., mağdur aileler ve taraf avukatları katıldı. Müşteki avukatları, sanığın olası kastla yargılanmasını ve daha ağır bir ceza almasını talep etti.
Sanık Coşkun T. ise yaptığı savunmada, "Böyle bir şey yaşandığı için çok pişmanım. O çocuğun iyileşmesi için her gün dua ediyorum" dedi.
Mahkeme, sanığı "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk süresi ve aldığı ceza dikkate alınarak tahliyesine karar verildi. Ayrıca sanığın yurt dışına çıkışı yasaklandı ve sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu.

Yaya geçidinde çocuklara çarptı, biri öldü diğeri ağır yaralandı! Şoför serbest bırakıldı

BİLİRKİŞİ RAPORUNA YANSIMIŞTI: OKUL GEÇİNDE FREN YAPMADI

Soruşturma kapsamında bilirkişi heyetince kazadan sonra hazırlanan raporda, kazanın meydana geldiği 34. Cadde'deki mevkide azami hız limitinin saatte 30 kilometre olduğu, yolda "önce yaya" yazısının görüldüğü, bölgenin trafik levhası ve yer işaretlemesiyle "okul geçidi" şeklinde belirlendiği vurgulanmıştı.
Raporda, "okul geçidi"nde ilk geçiş hakkının yayalar Ekinci ve Yüksel'e ait olduğu ifade edilerek, "Sürücü Coşkun T'nin okul geçidine geldiğinde durup, buradan geçmekte olan yayalara ilk geçiş hakkını verme zorunluğu bulunmaktadır." denildi.
Ekinci ve Yüksel'in kurallara göre hareket ettiği kaydedilen raporda, "Sürücü, seyir istikametine çıkan yaya öğrencileri gördüğünde ilk geçiş hakkını vermek için etkili bir fren tedbiriyle durabilmesi gerekirken bu hususa riayet etmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Yaya geçidinde çocuklara çarptı, biri öldü diğeri ağır yaralandı! Şoför serbest bırakıldı
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ETİKETLER
#ceza
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#ölüm
#yaya geçidi
#Veliyat
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