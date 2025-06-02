Yaya geçidinde kimse yol vermedi! Yaşlı adam motordan kaçamadı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde öğle saatlerinde yaşanan olayda; Seçkin Ali E. (23) motosiklet, Süleyman Y. (81) adlı yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Süleyman Y., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye intikal eden emniyet ekipleri ise yol üzerinde trafik güvenliğini sağladı. Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, olay anları çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde; yaşlı adamın yaya geçidinden defalarca karşıya geçmeye çalışması ancak hiçbir sürücünün yol vermemesi oldukça dikkat çekti.