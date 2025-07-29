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 | Baran Aksoy

Yaylada dehşet! Komşu kavgası katliamla bitti: Çok sayıda ölü var

Giresun’un Kümbet Yaylası’nda mera kavgası nedeniyle çıkan silahlı kavgada çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Ortalığın kan gölüne döndüğü olayda jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 15:38
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 15:43

'un Dereli ilçesi Kümbet yaylasında mera yüzünde tartışma çıktı. İki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Yaylada dehşet! Komşu kavgası katliamla bitti: Çok sayıda ölü var

ÖNÜNE GELENE KURŞUN YAĞDIRDI

75 yaşındaki Haşim Gençalioğlu (75), tabancayla Mustafa (65) ve eşi Ayşe Kırömeroğlu (63) ile oğlu S. Kırömeroğlu'na (27) kurşun yağdırdı. S. Kırömeroğlu da tabancayla Gençalioğlu'na karşılık verdi.

Yaylada dehşet! Komşu kavgası katliamla bitti: Çok sayıda ölü var

Olayda Haşim Gençalioğlu, Mustafa ve eşi Ayşe Kırömeroğlu hayatını kaybetti. Yaralanan S. Kırömeroğlu ise kaldırıldığı Dereli İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. hayatını kaybeden 3 kişinin cesetleri savcılığın incelemesinin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaylada dehşet! Komşu kavgası katliamla bitti: Çok sayıda ölü var

JANDARMA BÖLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Jandarma tarafından obada yaşanabilecek olumsuzlara karşı geniş güvenlik önlemi alındı. Olayda yaralanan S. Kırömeroğlu ise Dereli Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahale sonrası Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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ETİKETLER
#türkiye
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#Giresun
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#Dereli
#Yaşam
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