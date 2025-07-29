Yaylada dehşet! Komşu kavgası katliamla bitti: Çok sayıda ölü var

Giresun'un Dereli ilçesi Kümbet yaylasında mera yüzünde tartışma çıktı. İki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

ÖNÜNE GELENE KURŞUN YAĞDIRDI

75 yaşındaki Haşim Gençalioğlu (75), tabancayla Mustafa (65) ve eşi Ayşe Kırömeroğlu (63) ile oğlu S. Kırömeroğlu'na (27) kurşun yağdırdı. S. Kırömeroğlu da tabancayla Gençalioğlu'na karşılık verdi.

Olayda Haşim Gençalioğlu, Mustafa ve eşi Ayşe Kırömeroğlu hayatını kaybetti. Yaralanan S. Kırömeroğlu ise kaldırıldığı Dereli İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. hayatını kaybeden 3 kişinin cesetleri savcılığın incelemesinin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

JANDARMA BÖLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Jandarma tarafından obada yaşanabilecek olumsuzlara karşı geniş güvenlik önlemi alındı. Olayda yaralanan S. Kırömeroğlu ise Dereli Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahale sonrası Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.