Yaylada sürpriz karşılaşma! Ayı ile vatandaşın diyaloğu gülümsetti
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
23 Haziran 2024 20:18 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 20:20
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde ayı ile konuşan ailenin görüntüleri tebessüm ettirdi.
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde Murat Karakaya ve ailesi, Keyfalan Yaylası'na yaptıkları gezi sırasında ormanlık alanda ayıyla karşılaştılar.
Karakaya ailesi, ayıyı daha yakından görebilmek amacıyla araçlarını durdurdu.
EL SALLAYRAK VEDA ETTİ
Ayıya yiyecek vermeyi isteyen aile, ayının yanlarına gelmemesi üzerine ona el sallayarak veda etti. Karakaya ailesi, ayıyı "Haydi kendine iyi bak" diyerek uğurladı.
Samimi anlar görenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.
Kaynak: TGRT Haber