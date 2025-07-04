Yazı görmeden kış geldi! Temmuz ayında gördükleri manzara şaşırttı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde sıcak hava dalgası uyarısı yaparken Bayburt’tan ilginç görüntüler geldi. Vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Yurt genelinde sıcak hava etkili olurken Bayburt’ta Temmuz ayında yaşananlar vatandaşları şaşırttı. Bayburt'un 3 bin rakımlı Soğanlı Dağları'nın zirvelerine kar yağdı. Yüksek kesimli tepeler ve dağlar beyaza bürünürken, şehir merkezinde de aralıklarla sağanak yağış etkili oluyor.
Bölgede yaşayan vatandaşlar, yaz ortasında gördükleri kar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yıldıray Ata isimli bir vatandaş, "4 Temmuz Cuma, anlık Bayburt Soğanlı Dağları. Burası Bayburt, kar da yağar. Yazı görmeden kışımız geri geldi" diyerek, karın yağdığı dağları cep telefonuyla kayda aldı.
Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kent merkezinde gün içerisinde aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Bununla birlikte, Bayburt'ta en düşük sıcaklık 2,2 dereceyle 2 bin 300 rakımlı Kavlatan köyünde, en yüksek sıcaklık ise 10,7 dereceyle Aydıntepe ilçesinde ölçüldü.