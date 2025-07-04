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 | Murat Makas

Yazı görmeden kış geldi! Temmuz ayında gördükleri manzara şaşırttı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde sıcak hava dalgası uyarısı yaparken Bayburt’tan ilginç görüntüler geldi. Vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 09:34

Yurt genelinde etkili olurken ’ta Temmuz ayında yaşananlar vatandaşları şaşırttı. Bayburt'un 3 bin rakımlı Soğanlı Dağları'nın zirvelerine kar yağdı. Yüksek kesimli tepeler ve dağlar beyaza bürünürken, şehir merkezinde de aralıklarla etkili oluyor.

Yazı görmeden kış geldi! Temmuz ayında gördükleri manzara şaşırttı

CEP TELEFONUYLA KAR SÜRPRİZİNİ KAYDA ALDILAR

Bölgede yaşayan vatandaşlar, yaz ortasında gördükleri kar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yıldıray Ata isimli bir vatandaş, "4 Temmuz Cuma, anlık Bayburt Soğanlı Dağları. Burası Bayburt, kar da yağar. Yazı görmeden kışımız geri geldi" diyerek, karın yağdığı dağları cep telefonuyla kayda aldı.

SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Öte yandan, 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kent merkezinde gün içerisinde aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Bununla birlikte, Bayburt'ta en düşük sıcaklık 2,2 dereceyle 2 bin 300 rakımlı Kavlatan köyünde, en yüksek sıcaklık ise 10,7 dereceyle Aydıntepe ilçesinde ölçüldü.

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ETİKETLER
#meteoroloji
#sıcak hava
#bayburt
#sağanak yağış
#kar yağışı
#Soğanlı Dağları
#Yaşam
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