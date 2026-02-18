Menü Kapat
 Sude Naz Tekbaş

Yeğenini vahşice öldüren amca kendini savundu: Korkuyla ateş ettim, pişmanım

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yeğenini pompalı tüfekle vurdu, korkuyla ateş ettiğini söyledi. Yeğenini öldüren amca son kez mahkeme karşısına çıktı. Sanık, yeğeninin kendisini defalarca darp ettiğini, ağır küfürler ettiğini fakat pişman olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti sanığa 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Muhammet Aylas hayatını kaybetti, amca ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte detaylar...

18.02.2026
18.02.2026
Olay, 2 Mayıs 2025 tarihinde Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi Ender Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında miras meselesi sebebiyle husumet bulunan amca Kenan Aylas (43) ile yeğeni Muhammet Aylas arasında tartışma çıktı. Aralarında çıkan tartışma sonrasında taraflar araçlarına bindi. Takip sonrasında taraflar kaza yaptı. Kenan Aylas pompalı tüfekle yeğenine ateş açtı. Muhammet Aylas hayatını kaybederken, amca ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeğenini vahşice öldüren amca kendini savundu: Korkuyla ateş ettim, pişmanım

Kartepe'de miras kaynaklı uzun süreli husumet yaşayan amca Kenan Aylas, yeğeni Muhammet Aylas'ı pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse mahkum edildi.
Amca Kenan Aylas, miras meselesiyle husumetli olduğu yeğeni Muhammet Aylas'ı pompalı tüfekle öldürdü.
Sanık Kenan Aylas, yeğeninin kendisini daha önce arabayla ezdiğini ve ailesini tehdit ettiğini savunarak can havliyle ateş ettiğini iddia etti.
Olay günü taraflar arasında tartışma, takip ve kaza yaşandı; polis müdahalesine rağmen cinayet gerçekleşti.
İddianameye göre, maktul Muhammet Aylas polisin güvenli alan uyarılarına uymadı ve sanığın aracına taş attı.
Mahkeme, Kenan Aylas'a 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi.
Yeğenini vahşice öldüren amca kendini savundu: Korkuyla ateş ettim, pişmanım

"2024 YILINDA BENİ ARABAYLA EZDİ ARDINDAN DARP ETTİ, ÖLDÜM SANIP BIRAKTI"

Olaya ilişkin davanın son celsesi Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Kenan Aylas ve taraf avukatları katıldı. Konuya ilişkin savunma yapan sanık, "Annemi dövdüğüm ve aramızda bu sebeple husumet başladığı olayı yalandır. Annemi dövmedim. 2021 yılından beri aramız bozuktu, hatta gece bana pusu bile kurdu. 2024 yılında hiçbir şey yokken beni arabayla ezdi ardından darp etti. Benim öldüğümü sanıp bırakıp gitti. Bu olaylar sonrasında eşim ve çocuklarımla dışarı çıkamaz hale geldik. Birkaç defa şantiyeme gelip bana sinkaflı küfürler etti, saldırdı" diye konuştu.

Yeğenini vahşice öldüren amca kendini savundu: Korkuyla ateş ettim, pişmanım

"'SENİN YATAK ODANDA GÖZÜNÜN ÖNÜNDE KIZINLA KARINI SİNKAF EDECEĞİM' DEDİ"

Olay günü maktulü bulunduğum çay ocağı çevresinde gördüğünü söyleyen Kenan Aylas, "2 kez arabasıyla tur attı. Ardından arabasını benim aracımın önüne park etti. Aracıma binerek saklanmak istedim. Ancak gittiğim yerde gelip beni yine buldu. Arabamın kapısını açarak, 'Seni sinkaf edeceğim, bir daha kahveye gidemeyeceksin. Senin yatak odanda gözünün önünde kızınla karını sinkaf edeceğim' dedi ve gitti. Ardından bana taş attı. Polisler geldi, arabaya bindim, arkamdan gelmeye devam etti ve bana çarptı. Beni öldüreceğinden korktum. Korku ve can havli ile rastgele ateş ettim. Öldürme niyetim yoktu. Çok pişmanım, keşke ellerim kırılsaydı yapmasaydım. Çok pişmanım, yüce adaletinize sığınıyorum" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanığa 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Yeğenini vahşice öldüren amca kendini savundu: Korkuyla ateş ettim, pişmanım

TESLİM OL ÇAĞRISINA UYMADI

İddianamede, amca Kenan Aylas ile maktul yeğenin aralarında önceye dayalı husumet olduğu, olay günü şüphelinin maktulün evinin önüne gelerek beklediği, bunu gören Muhammet Aylas'ın eşinin ise kocasını arayarak "Amcan burada, polise haber ver. Gerekirse eve polis refakatinde gel" dediği belirtildi. İddianamede Muhammet Aylas'ın eve yalnız geldiği ve ardından şüpheli ile aralarında tartışma çıktığı aktarıldı. Bunun üzerine maktulün eşinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istediği ve kolluk görevlilerinin olay yerine geldiği ifade edildi. Ekiplerin şüphelinin elinde uzun namlulu tüfek gördüğü, kendisine "silahı bırakıp teslim ol" çağrısı yaptığı ancak sanığın bu çağrıya uymadığı kaydedildi. Ayrıca iddianamede, kolluk görevlilerinin Muhammet Aylas'a güvenli alana gelmesi yönünde çağrı yaptığı ancak maktulün bu çağrıya uymayarak tartışmayı sürdürdüğü belirtildi. Muhammet Aylas'ın yerden aldığı kaldırım taşını şüphelinin içinde bulunduğu 41 EB 668 plakalı araca attığı, bunun üzerine şüphelinin elinde uzun namlulu av tüfeği ile araçtan indiği ve polis tarafından uyarı atışı yapıldığı ifade edildi. Uyarı ateşinin ardından şüphelinin Seferihisar Caddesi istikametine doğru hareket ettiği, maktulün de aynı sokakta park halindeki 41 AVF 228 plakalı aracına binerek şüphelinin peşinden gittiği anlatıldı. İkilinin Ender Sokak'ta araçlarıyla birbirlerini sıkıştırdığı, daha sonra bir el silah sesi duyulduğu ve şüphelinin aracından indiği kaydedildi. Muhammet Aylas'ın ise kendi aracında ölü olarak bulunduğu bilgisi iddianamede yer aldı.

Yeğenini vahşice öldüren amca kendini savundu: Korkuyla ateş ettim, pişmanım
#Yaşam
