Yeğeninin kocasını bıçaklayarak öldürdü, ‘Söyleyecek sözüm yok’ dedi: Mahkeme müebbet verdi

9 Ekim 2024 tarihinde Karamürsel-İzmit seferini yapan özel halk otobüsüne binen Volkan Aksal (41), yeğeniyle evli olan 29 yaşındaki Enes Yiğit Toraman'a bıçakla saldırdı. Toraman'ı gözünü kırpmadan defalarca bıçaklayan zanlı, cinayetin ardından arka kapıdan inerek kaçtı. Hastaneye kaldırılan Toraman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan şahsı yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, Volkan A.'yı başka bir otobüsle İzmit'e giderken Gölcük'te yakaladı. Hazırlanan iddianamede maktulün vücudunda kalbi başta olmak üzere 15 bıçak darbesi bulunduğu belirtildi.

Toraman'ın sanığın yeğeniyle kaçarak evlendiği, aileler arasında başlayan husumetin daha sonra barışla sonuçlandığı ve çiftin bir bebeklerinin olduğu öğrenilmişti.

“SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOKTUR"

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Volkan Aksal, taraf avukatları ve maktul Enes Yiğit Toraman'ın ailesi katıldı. Duruşmada son sözü sorulan sanık Aksal, "Söyleyecek bir şeyim yoktur" ifadesini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın "kasten öldürme" suçunu işlediğinin sabit olduğuna hükmederek, Aksal'ı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle cezada herhangi bir takdiri indirim uygulamadı.

"DAYINLA GÖRÜLECEK HESABIM VAR"

Öte yandan, davanın önceki celselerinde tanık olarak dinlenen maktulün eşi Kübra B., eşinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve kendisine şiddet uyguladığını öne sürmüştü. Kaçarak evlendiklerini ve aileler arasındaki küslüğü dayısı Volkan Aksal'ın sonlandırdığını anlatan Kübra B., "Eşimle yaşadığım bir tartışma sonrasında omzum kırıldı, o zaman dayımla eşim arasında husumet başladı. Eşim bana, 'Ailenle görüşebilirsin ama dayınla asla. Dayınla görülecek hesabım var' diyerek numarasını engellemişti" ifadelerini kullanmıştı.

Olaydan bir hafta önce eşi ve dayısının telefonda küfürleştiğini belirten Kübra B., eşinin silah taşıdığını, kendisini de tehdit ettiğini iddia etmişti. Sanık Volkan Aksal ise savunmasında, yeğenini korumak istediğini belirterek, "Enes çok küfür ediyor ve beni tahrik ediyordu. Hakkında başka kadınlarla ilişkisi olduğuna dair duyumlar alınca sinirlendim ve bu olay yaşandı" şeklinde konuşmuştu.