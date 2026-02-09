Menü Kapat
TGRT Haber
 Şenay Yurtalan

Pişkin katilden şok sözler: Pişman değilim, onur duyuyorum

Niğde’de maddi hasarlı trafik kazasının ardından silahına sarılan eski muhtar 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de yaraladı. Olay yerinden kaçan şüpheli, cinayet büro ekiplerinin takibiyle Aksaray’da yakalanırken, gazetecilerin "Pişman mısın?" sorusuna "Pişman değilim, onur duyuyorum" dedi.

09.02.2026
09.02.2026
saat ikonu 10:17

Niğde’nin Çiftlik ilçesinde alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen ve eski muhtar olduğu öğrenilen 52 yaşındaki Hamza C., yolda Abdullah Gündoğdu yönetimindeki araçla çarpıştı. Araçların aynalarının kırıldığı küçük çapta maddi hasarlı trafik kazası sonrası araçtan inen Hamza C., Abdullah Gündoğdu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle belinde taşıdığı tabancasını çeken C. araç ve içerisinde bulunan 3 kişiye ateş açtı. Açılan ateşte Hakan Çelik, Abdullah Gündoğdu ve ismi belirlenemeyen 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 yaralıyı Çiftlik Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Yaralılardan Hakan Çelik ve Abdullah Gündoğdu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer ismi belirlenemeyen yaralının ise hayati tehlikesi sürüyor.

Pişkin katilden şok sözler: Pişman değilim, onur duyuyorum

AKSARAY POLİSİ TEYAKKUZA GEÇTİ

2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de ağır yaraladıktan sonra aracına binip olay yerinden kaçan Hamza C., Aksaray istikametine yola çıktı. Şahsın Aksaray istikametine kaçtığını tespit eden Niğde Çiftlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumu Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine Aksaray polisi adeta teyakkuza geçti. Plaka tanıma sistemlerine (PTS) kaydedilen aracın Kireçlik yolundan Aksaray’a giriş yaptığını tespit eden Asayiş Şubesi Büro Amirliği ekipleri şehir genelinde geniş çaplı araştırma başlattı.

Pişkin katilden şok sözler: Pişman değilim, onur duyuyorum

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Arama tarama çalışmaları yapılırken Ankara yolundaki PTS kameralarından aracın Ankara istikametine geçtiği belirlenirken bu kez cinayet ekipleri o bölgeye yoğunlaştı. Resmi ekipler yolda güvenlik önlemi alarak uzun namlulu silahlarla aracı beklerken, cinayet ekipleri de şahsın köy yollarına girme ihtimali üzerine arazide tarama yaptı. Şahsın Ankara istikametine geçişi olmayınca ara yollarda yoğunlaşan Cinayet Büro Amirliği ekipleri aracı Cumhuriyet Mahallesi şehir çıkışındaki arazide buldu. Polisi görünce kaçmak isteyen şahıs cinayet büro ekiplerinin etrafını sarması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Hamza C. polis aracının kafesine bindirilirken, burada yapılan alkol muayenesinde 0.96 promil alkollü olduğu tespit edildi. Araçta arama yapan ekipler, suç aleti tabancayı da bularak muhafaza altına aldı.

Pişkin katilden şok sözler: Pişman değilim, onur duyuyorum

"PİŞMAN DEĞİLİM, ONUR DUYUYORUM"

Polis aracıyla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen Hamza C. gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basın mensuplarının "Neden vurdunuz?" sorusuna, "Önüme geçmeye çalıştı. Benim önüme geçeni vururum. Ben muhtar Hamza. Önüme geçtiler, alenen vurdum. O yüzde vurdum. 2 kişiyi vurdum. Pişman olur muyum? Onur duyuyorum. Benim önüme geçmeyeceklerdi" dedi. Sağlık kontrolünün ardından polis aracına bindirilen şahıs, emniyete götürüldü. Olay yerindeki aracı ise trafikten men edilerek emniyete çektirildi. Olayla ilgili cumhuriyet başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

