Yemek sonrası ağırlık çökmesinin sebebi bulundu! Bu yedikleriniz uykunuzu getiriyor

20 Ekim 2024 18:19 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 18:23

Yemek sonrası hissettiğiniz yorgunluk ve üzerinize çöken ağırlığın aslında bilimsel bir nedeni olduğu öğrenildi. Özellikle öğle yemeklerinden sonra sıklıkla karşılaşılan bu durumun, vücudumuzun doğal bir tepkisi olduğu ortaya kondu. Bu halsizlik ve bitkinlik hissinin arkasında yatan nedenler ise oldukça ilginç. İşte yemek sonrası uyku çökmesinin sebepleri...

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Yemek yedikten sonra hissedilen esneme ve yorgunluk, pek çok insanın karşılaştığı yaygın bir durum haline geldi. Uzmanlar bu yorgunluk hissinin bilimsel bir dayanağı olduğunu açıkladı. Yemek sonrası ortaya çıkan bu uyku haline, "uyku koması" deniliyor.

VİCUDUNUZ NORMALDEN FAZLA ÇALIŞIYOR!

Eğer yemek sonrasında kendinizi yorgun hissediyorsanız, bu durum genellikle vücudunuzun o sırada normalden daha fazla çalıştığı anlamına gelebilir. Ancak, yemeğin ardından oluşan yorgunluğun tek sebebi bu değildir. Uzmanların gerçekleştirdiği araştırmalara göre, yemek sonrası yorgunluğun başka nedenleri de bulunuyor.

SEBEBİ BELLİ OLDU!

Yemek sonrasında ortaya çıkan uyku hali, özellikle protein​ ve karbonhidrat açısından zengin bir öğün tüketmekten kaynaklanıyor. Proteinler, triptofan adı verilen bir amino asit içerir ve bu serotonin seviyesinin artmasına yol açar. Serotonin ise rahatlama ve uyku haline sebep olur.

Buna ek olarak, karbonhidratlar triptofanın daha kolay emilmesini sağlar. Dolayısıyla, karbonhidrat ve proteinin aynı anda tüketilmesi, kişide yorgunluk ve uyuşukluk hissi oluşturabilir. Ayrıca, aşırı yemek yendiğinde de halsizlik hissi artar ve kişi kendini daha bitkin hissedebilir. Fazla yemek ve protein-karbonhidrat dengesi, yemek sonrası yaşanan yorgunluk hissinin başlıca sebepleri arasında yer alıyor.