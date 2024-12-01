Yemek yerken dizi - film izlemeyin! Bilim insanları uyardı: Zararları saymakla bitmiyor

01 Aralık 2024 10:14 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 10:34

Yemek sırasında telefon kullanmak veya dizi - film izlemek, sosyal açıdan hoş olmayan bir davranış olarak görülüyor. Ancak tek zararı bu değil. Bilim insanlarına göre yemek yediğiniz ortamda biriken mikroplar nedeniyle sağlığınız için ciddi bir risk oluşturabilir. İşte kulak arkası etmemeniz gereken 5 tavsiye.

Günümüzde birçok insan yemek​ saatlerini dizi ya da film izleyerek geçirmeyi tercih ediyor. Hatta akşam yemekleri bile telefon​ ekranına bakarak geçirilen keyifli bir mola gibi algılanıyor. Ancak uzmanlara göre bu alışkanlık yalnızca sosyal açıdan kaba bir davranış değil, aynı zamanda sağlığınız için de ciddi bir tehdit oluşturabilir.

TELEFONUNUZ, MİKROP YUVASI OLABİLİR!

İngiltere'deki Chester Üniversitesi'nde fizyoloji alanında kıdemli bir öğretim görevlisi olan Dr. Gareth Nye, akıllı telefonunuzun yemek masanıza yayılabilecek zararlı mikropları barındırabileceği konusunda uyardı. Araştırmayı endişe verici kılan detay ise, bu bakterilerin gıda zehirlenmesinden cilt enfeksiyonlarına kadar her türlü sağlık sorununa yol açması.

Dr. Nye, bu mikropların neden olduğu sorunların genellikle mide ve bağırsak rahatsızlıkları olduğunu açıkladı: "Çoğunlukla ishal, kusma ve diğer mide rahatsızlıkları gibi gastrointestinal (GI) durumlara yol açar. Ancak bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde bu mikroplar sepsis veya zatürre gibi oldukça ciddi enfeksiyonlara neden olabilir."

Dr. Nye, akıllı telefonunuzu yemek yediğiniz yerden uzak tutmanızı tavsiye ediyor. Ancak diyorsanız ki "ben telefonum olmadan yemek yiyemiyorum", en azından mikroplara maruz kalmamak için birkaç önlem alabilirsiniz.

Dr. Nye, akıllı telefonlarda bulunabilecek bakteri türlerinden bazılarını açıkladı. "Bu, telefon sahibinin meslek alanına bağlıdır" diyen Nye, örnek olarak sağlık çalışanlarının Pseudomonas aeruginosa (şiddetli solunum yolu veya cilt enfeksiyonlarına neden olabilir) ve Acinetobacter baumannii (menenjit yapabilir) gibi bakterileri taşıyabileceğini belirtti.

DİKKAT ETMENİZ GEREKEN 5 TAVSİYE

Sağlık çalışanı olmayanların ise genellikle gıda zehirlenmesi ve diğer mide-bağırsak hastalıklarıyla ilişkili bakteriler taşıyabileceğini ifade eden Nye, "Neredeyse tüm telefon yüzeyleri, tehlikeli bakterilerden E. coli ve fekal streptokokları taşır. Ne kadar rahatsız edici gelse de, bu bakteriler genellikle ellerimiz aracılığıyla telefonlarımıza ulaşır" ifadelerini kullandı.

Compare & Recycle uzmanları, Dr. Nye'ın tavsiyelerini dikkate alarak telefon temizliği için beş öneri sundu:

Telefonunuzu temizlemeye başlamadan önce şarjdan çıkarın ve bağlantı noktalarının zarar görmesini önleyin.

Telefon kılıfını çıkarıp sıcak, sabunlu suyla yıkayın ve tamamen kurumasını bekleyin.

Kılıf deri veya suni deri ise kalıcı lekeler oluşmaması için özel bir temizleyici kullanın.

Telefonun dış yüzeyindeki toz ve kalıntıları temizlemek için tüy bırakmayan bir bez kullanın ve telefonun bağlantı noktalarındaki toz veya kirleri tahta bir kürdanla temizleyin.

Telefonun dış yüzeyini silmek için yüzde 70 izopropil alkol içeren bir mendil veya hafif nemli sabunlu bir bez kullanın, özellikle düğmelerin ve hoparlör deliklerinin çevresine dikkat edin.

Burada önemli olan nokta, su hasarı riskini azaltmak için sıvı temizleyicileri doğrudan telefonun üzerine püskürtmeyin ve telefonun bağlantı noktalarından uzak tutun. Ayrıca mikropların yayılmasını önlemek için ellerinizi düzenli olarak yıkamanız da önemli. Dr. Nye, "İyi bir el hijyeni ve telefonun günlük olarak dezenfekte edilmesi, çoğu enfeksiyonu önlemek için yeterli olacaktır" diye konuştu.