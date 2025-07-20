Yengesine bıçağı peş peşe sapladı: Savunması şoke etti

Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. 32 yaşındaki P.F. isimli genç kadın, ailevi sorunlar yüzünden tartıştığı yengesini göğüs, kol ve sırt bölgesinden bıçakladı.

KENDİSİNİ KORUMAK İÇİN YAPMIŞ...

B.F., ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan P.F., yengesinin kendisine saldırdığını ve kendisini korumak isterken bıçaklama olayının meydana geldiğini söyledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen P.F., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.