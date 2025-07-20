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 | Baran Aksoy

Yengesine bıçağı peş peşe sapladı: Savunması şoke etti

Samsun'da genç bir kadın, tartıştığı yengesine dehşeti yaşattı. Göğüs, kol ve sırt bölgesinden bıçaklanan kadın ağır yaralanırken saldırgan ise olayın yengesinin kendisine saldırdığını ve kendisini korumak isterken meydana geldiğini söyledi.

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Yengesine bıçağı peş peşe sapladı: Savunması şoke etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 17:33
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 17:36

Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. 32 yaşındaki P.F. isimli genç kadın, ailevi sorunlar yüzünden tartıştığı yengesini göğüs, kol ve sırt bölgesinden bıçakladı.

KENDİSİNİ KORUMAK İÇİN YAPMIŞ...

B.F., ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan P.F., yengesinin kendisine saldırdığını ve kendisini korumak isterken olayının meydana geldiğini söyledi.

Yengesine bıçağı peş peşe sapladı: Savunması şoke etti

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen P.F., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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ETİKETLER
#tutuklama
#suç
#bıçaklama
#gözaltı
#Ailevi Sorunlar
#Yaşam
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