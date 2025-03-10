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 | Özge Sönmez

Yeni evlendiği hemşire eşini satırla öldürdü! Annenin feryatlar kahretti: 'Yavrumu delik deşik etmiş'

Antalya'da kısa süre önce evlenen çift arasında çıkan tartışmada dehşet yaşandı. Acil Tıp Teknisyeni Halit Can Sakman, 26 yaşındaki hemşire eşini satırla öldürdü. Genç hemşirenin annesi "Gözü açık gitmiş, delik deşik etmiş yavrumu" diyerek feryat etti.

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Yeni evlendiği hemşire eşini satırla öldürdü! Annenin feryatlar kahretti: 'Yavrumu delik deşik etmiş'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 14:16
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 14:20

Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6549 Sokak üzerinde bulunan bir sitenin giriş katında meydana gelen olay dehşete düşürdü. Özel bir hastanede hemşirelik yapan Sevcan Demir Sakman ve kısa süre önce evlendiği Acil Tıp Teknisyeni eşi Halit Can Sakman arasında maddi konular nedeniyle kavga çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Gözü dönen Halit Can Sakman, genç hemşireyi satırla korkunç şekilde katletti.

ÇOK SAYIDA SATIR DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

Daireden gelen kavga sesleri üzerine apartman sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile verilen adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri daire içerisinde Sevcan Demir Sakman'ı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. 112 Acil Sağlık ekipleri sırtında, karnında ve vücudunun birçok yerinde satırla kesi darbeleri bulunan genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. İddiaya göre ise eşinin bıçaklı saldırısından dolayı yaralı olduğu belirtilen Halit Can Sakman ise polis ekiplerine teslim olurken, tedavi edilmek üzere ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"DELİK DEŞİK ETMİŞ YAVRUMU"

Hastanede tedavisi süren Halit Can Sakman'ın ilk ifadesinde tartışma sırasında Sevcan Demir Sakman'ın bıçakla kendisine saldırdığını, bıçağı eşinin elinden aldıktan sonra olayın gerçekleştiğini söylediği öğrenildi. Olay Yeri İnceleme ve Savcılık incelemesinin ardından Sevcan Demir Sakman'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı haber alarak Antalya'ya gelen Sevcan Demir Sakman'ın annesi Antalya Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi. Gözü yaşlı anne, "Gözü açık gitmiş, delik deşik etmiş yavrumu" diyerek feryat etti. Savcılık ve otopsi işlemlerinin ardından genç hemşire Sevcan Demir Sakman'ın cenazesinin Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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