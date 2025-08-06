Yeni evlenecek çiftleri dolandırıp sırra kadem bastı! Hatay'da beyaz eşya vurgunu!

Hatay'ın Antakya ilçesinde beyaz eşya satın almak isteyen vatandaşlar işletme sahibi tarafından dolandırıldı. Ürünlerinin teslim tarihinin geçmesi sonrası işletmeye ulaşmaya çalışan vatandaşlar dükkanı kapı duvar görünce büyük şok yaşadı. Ürünün parasını ödeyen fakat teslim alamayan vatandaşlar, kısa sürede durumu fark ettiler ve dolandırıldıklarını anladılar. Dolandırılanlar arasında birçoğunun yeni evlenecek çift olması dikkat çekerken, Emrullah Bayraktar ve Sabattin Koçar isimli vatandaşlar ürünlerin parasının bir kısmını ödediklerini iddia ederek dolandırıldıkları süreci anlattılar.

"HEP YENİ EVLENECEK ÇİFTLERİ DOLANDIRMIŞ"

Kendisinin 45 bin TL'lik klima için 15 bin TL ödeme yaptığını ve bir daha iş yeri sahibine ulaşamadığını iddia eden Emrullah Bayraktar, dolandırılan yeni evlenecek çift sayısının çok olduğunu ifade ederek, "Biz bu bayiden geçenlerden çamaşır makinesi almıştık, ona güvenerek 45 bin TL'ye klima talebinde bulundum. Ben 15 bin TL'sini teslim ettim. Aradan 20 gün geçince dolandırıldığımızı düşündüm. Benim gibi birkaç kişi bana dönüş yaptı. Birine 1 milyon 250 bin TL, birini 100 bin TL, birini 80 bin TL, birini de 90 bin TL dolandırıldılar. Bu adam hep yeni evlenecek çiftleri dolandırmış. İnsanlar çıldırıyor, adam piyasadan yok olmuş gitmiş. Adam neredeyse 100 kişiyi dolandırmış. Bu adam pazartesi gelecekti ama cuma oldu. Bu arada beni ve eşimi defalarca para için aradı. Bizde 15 bin TL'den fazla atmadık. Pazartesi klima gelecek dedi ama pazartesi günü gelip komşularına sorduğumda bu adam iş yerini cuma günü kapattı. Bir daha geri gelmedi. Bu dükkandan eşya almalarını tavsiye etmem. Muhtemelen diğer isimleri formaliteden yazdığını düşünüyorum. Bu adam beni ve yüzlerce insanı mağdur etti. Bu sabah dolandırıcı beni arayıp beni neden ifşa ettin ve senin paranı göndereceğim dedi. Ümit verdi ama dönüş yok. Adam telefonu kapattı ve kayıplara karıştı" dedi.

"DONDURUCU ALMAK İÇİN GELDİM AMA DOLANDIRILDIM"

Derin dondurucu almak için 21 bin 500 TL dolandırılan mağdur Sabattin Koçar, iş yeri sahibine günlerdir ulaşamadığını belirterek, "Ben derin dondurucu almak için buraya geldim. Kredi kartıyla ödedim. Bana 10 Temmuz'da eve gelecek dedi ama baktık gelmedi. Pazartesi günü dükkana geldim ve bana cumartesi geleceğini söyledi. Dükkana geldiğimde kepenkler indirilmişti. Ben 21 bin 500 TL dolandırıldım. Benim gibi mağdur olanlar ne hayallerle beyaz eşyayı aldılar. Belki şimdi düğünü yapacaklardı ama dolandırıcı yüzünden yapamayacaklar. Benim gibi çok insan dolandırılmış. Ben derin dondurucu alıyordum ama dolandırıldım. Adamı arıyoruz ama telefonunu kapatmış" ifadelerini kullandı.