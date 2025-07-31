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 | Baran Aksoy

Yeşil Bursa böyle karardı! Küle dönen ormanları görenlerin içini derin bir hüzün kapladı

Bursa'da çıkan orman yangınlardan sonra yem yeşil oranların yerini karanlık ve sessizlik aldı. Küle dönen yüzlerce hektarlık alanları görenlerin içini derin bir hüzün kaplıyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 11:28

Bölgenin yangından önceki halile yangından sonraki hali yaşanan facianın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Katırlı Dağlarının hak ettiği değeri görmesi için çok uğraştık. Turizm konusunda buralarda çok iş yaptık. Sadece ormanlarımız değil bizim mesire alanımız ve tesisimiz de yandı. Sosyal medyada yer alan çok görüntü var. Bizler bu görüntüleri öncesi ile kıyasladık. İzleyince gerçekten çok canımız yanıyor. Maddi kayıplarımız bir yana üç evladımızı şehit verdik. Bu bizi çok daha fazla yaralıyor" dedi.

Yeşil Bursa böyle karardı! Küle dönen ormanları görenlerin içini derin bir hüzün kapladı

RAPOR HAZIRLANDI

Yanan arazilerin tamamının Orman Bakanlığı'na bağlı olduğunu hatırlatan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, beş mahallede talep topladıklarını ve rapor hazırladıklarını belirtti. Hala soğutma çalışmalarının sürdüğü Gürsu'da zarar tespit raporu sonrasında hazırlanan rapor Orman Bakanlığı yetkililerine sunulacak. Başkan Işık, "Yangında ihtiyaç duyduğumuz yerleşim bölgelerine tehlike oluşturacak, yangını engelleyecek yol açma çalışması yapıyoruz. O yollardan gelecek tehlikeye cevap verecek yollar açıyoruz. Buna tali yol ya da ağaçsız koruma bandı da diyebiliriz" dedi. Başkan Işık, herhangi bir köyde tahribat olmadığını, evlerin zarar görmemesini yangın söndürme ekipleri sayesinde önlediklerini, şu an için herhangi bir köyde evine dönmeyen vatandaş olmadığını açıkladı.

Yeşil Bursa böyle karardı! Küle dönen ormanları görenlerin içini derin bir hüzün kapladı

"HALKIMIZLA BERABER BURAYI YEŞERTECEĞİZ"

Yeşil alan oluşturma, ağaç dikme kampanyası ile ilgili yoğun bir talep geldiğini belirten Başkan Mustafa Işık, "Önce zarar tespit raporu hazırlanacak, soğutma çalışmaları bitecek ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak inşallah Gürsu'yu hep beraber eski haline döndüreceğiz. Birlikte buralarda fidanlarımızı ekeceğiz. Dileğimiz bu. Türk milleti sağduyuludur. Halkımızla beraber burayı yeşerteceğiz ve eski muhteşem haline getireceğiz" dedi.

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ETİKETLER
#türkiye
#orman yangını
#afet
#Gürsu Yangını
#Doğal Afet
#Yaşam
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