Yıkım ekibini görünce beddua yağdırdı: Verdiğim oylar haram olsun

Mudanya Belediyesi ekipleri sabah saatlerinde kaçak olduğu iddia edilen bahçe evlerinin yıkımı için Çepni Mahallesi'ne geldi. Muhtemel gerginliklere karşı bölgede çok sayıda jandarma ekibi güvenlik önlemi aldı ardından da yazlık yapıların yıkımına başlandı.

BELEDİYENİN ÖNCELİKLERİ ELEŞTİRİLDİ

Ramazan Bayramı arifesinde uygulanan yakım kararına tepki gösteren mahalle sakinleri, belediyenin önceliklerini eleştirdi. Vatandaşlar, Mudanya'da çözülmesi gereken birçok sorun bulunduğunu belirterek, "Mudanya'da trafik sorunu var, kaçak villalar var, altyapı sorunları var. Ama belediye bunları bırakıp köylünün bahçesindeki küçük evleri yıkmaya geliyor" diyerek duruma tepki gösterdi.

“SANA VERDİĞİM OYLAR HARAM ZIKKIM OLSUN”

Yıkım sırasında bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamazken, bazıları ise belediye yönetimine beddua etti. Evleri yıkılan vatandaşlar, yılların emeğinin bir anda yok edildiğini söyleyerek karara isyan etti.

Evi yıkılan bir vatandaş, "Buraya elektrik verilirken, su bağlanırken, yol yapılırken kimse bir şey demedi. Şimdi bayram arifesinde gelip evlerimizi yıkıyorlar. Biz bu evleri lüks için değil, emeğimizle dinlenmek için yaptık. Sana verdiğim oylar haram zıkkım olsun, seni Allah'a havale ediyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.

Köylüler, yıkımın bayram arifesinde yapılmasını "insafsızlık" olarak nitelendirirken, belediyenin köylünün emeğine saygı göstermesi gerektiğini ifade etti. Yıkım çalışmaları jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında tamamlandı.