Yılanın balık avı saniye saniye kamerada! Görüntüler Kars'tan
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Anadolu Ajansı
20 Haziran 2024 12:18 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 12:19
Kars'ta bir yılanın, oldukça iri bir sazanı suda yakalayıp uzun süre karaya çekmeye çalıştığı anlar anbean kameraya yansıdı.
Kars'ın Akyaka ilçesinde kayda alınan bir görüntü belgesel filmleri aratmadı. Kentin Şahnalar Kanyonu'nda bulunan derede yaklaşık 1,5 metre boyundaki bir yılanın sazan balığı avı kamerayla kayda alındı.
İri boyutlardaki sazanı ağzıyla suda yakalayıp uzun süre karaya çekmeye çalışan yılan, yutamadığı avını bırakıp otlarla kaplı alanda gözden kayboldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı