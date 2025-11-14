Menü Kapat
14°
Yıllarca sahipsiz kaldı, sarmaşıklar sardı! Gizemli otomobil için harekete geçildi

İzmir'de 8 yıldır aynı yerde park halinde olan otomobil dikkatleri çekti. Yıllarca yerinden hiç ayrılmayan otomobili sarmaşıklar sardı. İşte o gizemli otomobilin bilinmeyen detayları...

Yıllarca sahipsiz kaldı, sarmaşıklar sardı! Gizemli otomobil için harekete geçildi
'in ilçesinde taksi şoförlüğü yapan Mehmet S'ye ait 35 AUN 67 plakalı , sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından 2017'de Avni Anıl Sokak'taki bir binanın bahçesinin yanına park edildi. O günden bu yana yerinden oynatılmayan otomobil, zaman içerisinde adeta bahçeden taşan sarmaşıklarla kaplandı.

Yıllarca sahipsiz kaldı, sarmaşıklar sardı! Gizemli otomobil için harekete geçildi

Çevredeki kedilere de yuva olan otomobilin bulunduğu alan aracın kaldırılmaması nedeniyle asfaltlanamıyor. Bölge sakinleri kötü görüntü ve tehlike oluşturabileceğini değerlendirdikleri otomobilin kaldırılmasını talep ediyor.

" KADERİNİ BEKLİYOR"

Üçkuyular Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Artun, "Yaklaşık 3 yıldır burada yaşıyorum. Otomobilin üzerindeki sarmaşıklar daha kısaydı. Lastikleri de biraz şişikti ama son hali bu. Kaderini bekliyor." dedi.

Yıllarca sahipsiz kaldı, sarmaşıklar sardı! Gizemli otomobil için harekete geçildi

Aynı mahallede yaşayan Aydın Baz ise zamanla otomobile alıştıklarını dile getirdi. Baz, "Üstünü sarmaşık bağlamış. Çalışıp çalışmadığını da bilmiyoruz. Sahibini de tanımıyoruz. Yolu da dün asfaltladılar ama arabayı da çekemediler. Burada birkaç tane daha eski model araba vardı. Onlar satıldı gitti." ifadelerini kullandı.

Yıllarca sahipsiz kaldı, sarmaşıklar sardı! Gizemli otomobil için harekete geçildi

OTOMOBİL ÇEKİCİYLE KALDIRILDI

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Ekipler, vefat eden araç sahibi Mehmet S'nin oğluna ulaşarak, aracı kaldırmasını istedi. Bunun üzerine otomobil, çekiciyle otoparka götürüldü.

