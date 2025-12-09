Menü Kapat
TGRT Haber
11°
Yaşam
Yıllardır gözü gibi baktığı otomobiline gözyaşlarıyla veda etti

Bursa'nın Keles ilçesinde 93 yaşındaki Saffet Cansal ve eşi, sattıkları 1993 model otomobillerini gözyaşlarıyla uğurladı. Saffet Cansal, yıllardır evinin damında sakladığı hatasız otomobilini 330 bin TL karşılığı genç bir alıcıya sattı. 1993 model otomobilin yalnızca 12 bin kilometrede olması dikkat çekti.

Yaşlı adam otomobili sıfır aldığından beri titizlikle koruduğunu, yıllarca evin damında camdan güneş almaması için battaniye altında saklandığını otomobili yağmurlu ve karlı havalarda dışarıya çıkarmadığını anlattı. Pazarlık yapıldığı sırada "Bu hiç gün görmedi" diyerek ticarete dahil olan Saffet Cansal eşi de mavişim diyerek çocuk gibi baktıkları otomobillerinin özenle ve temiz kullanıldığını anlattı.

Yıllardır gözü gibi baktığı otomobiline gözyaşlarıyla veda etti

KİLOMETRESİ VE YILLARDIR DAMDA DURMASI İLGİ ÇEKTİ

Kestel ilçesinden gelen Fatih Sakar isimli genç, aracın yeni sahibi oldu. sırasında Saffet Cansal, "Zaten bir hafta sonra battaniyesini çekecektim, zamanı geldi. Sen de yağmur görmeyecek değil mi?" diyerek aracın gelecekte de aynı özenle korunmasını istedi. Bursa'nın meraklıları arasında büyük ilgi uyandıran satış, hem aracın düşük kilometresi hem de yıllarca damda saklanmış olmasıyla dikkat çekti.

Yıllardır gözü gibi baktığı otomobiline gözyaşlarıyla veda etti

ARABASINI İŞTE BÖYLE KORUMUŞ

Saffet Cansal arabayı bu zamana kadar nasıl böyle koruduğunu şu sözlerle aktardı: "Araba hastasıyım ben. Binmekten ziyade bakmaktan zevk alıyorum. Bu zamana kadar garajda sakladım. Daha yağmur, kar hiç görmedi" dedi. 1993 yılında sıfır aldığı otomobili 32 yıl sonra 330 bin TL'ye sattığını belirten Cansal, "Bu araba başkaydı onunla konuşurdum hep arkadaş gibiydik. Alan arkadaşta iyi biri hayrını görsün dedi. Araba satılırken ağladığını belirten Saffet Cansal'ın 72 senelik eşi ise "Ben ağladım. Mavişim gitti diye, o yıkardı ben çarşaflarla kurulardım. Oylat'a giderdik orada kalırdık. İstanbul'da akrabalara giderdik diye anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Eşine sarılarak teselli eden Saffet Cansal ise kendisinden helallik istedi.

Yıllardır gözü gibi baktığı otomobiline gözyaşlarıyla veda etti
TGRT Haber
