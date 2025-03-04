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 | Baran Aksoy

Yine bir başıboş köpek dehşeti! Minik Elif ölümden döndü

Son dönemde artan başıboş köpek saldırılarına bir yenisi daha eklendi. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir AVM'nin içinde bulunan başıboş köpek, 3 yaşındaki Elif'e saldırdı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 14:46
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 14:59

Başıboş köpek saldırıları son bulmuyor. Korkunç olay; İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir AVM'nin içinde yaşandı. AVM'ye giden Esra Erdoğan ve 3 yaşındaki kızı Elif Dua Alpaydın bir mağazaya girdi. Minik Elif, mağaza girişindeki koltukta bulunan köpeği sevmek için yanına gitti. Bir anda saldırganlaşan köpek, Elif'in yüzüne hamle yaptı dudak kısmını ısırdı.

ELİF'İN AİLESİ AVM'DEN VE MAĞAZADAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Elif'in annesi can havliyle kızını köpekten kurtardı. Büyük korku yaşayan Minik Elif, olayın ardından hemen hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk pansuman ve tedavinin ardından taburcu edilirken, aile sahipsiz köpeği barındıran AVM ve mağazadan şikayetçi oldu.

"KIZIMI KÖPEKTEN KURTARDIM"

Yaşadıkları dehşet anını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan anne Erdoğan, "Olay pazar günü her zaman gittiğimiz Hilltown AVM'de oldu. H&M mağazasının girişinde koltukta yatan köpeği görünce kızım onu sevmek istedi. Köpeğe elini uzatır uzatmaz hayvan havlayarak kızımın yüzüne doğru saldırdı. O an çok büyük bir korku yaşadık ve kızımı köpekten kurtardım. O an çığlık attım, büyük bir korku yaşadım ve kızımın dudağının üstünde diş izlerini gördüm. Benim çığlıklarımı duyunca AVM güvenliği geldi ve durumu onlara anlattım. Sonra AVM'deki sağlıkçılar geldi ve bir şey yapamayacaklarını hastaneye gitmemiz gerektiğini söylediler. Ben panikle hemen babasını aradım ve ardından şikayet etmek için polisi aradık. Polis de ‘Bizim işimiz değil bu, zabıta ile görüşmeniz gerekiyor' dedi. Yani Hilltown gibi bir yerde, alışveriş merkezleri gibi güvenli bir ortamda nasıl oluyor da böyle bir şey olabiliyor. Ben anlayamıyorum" ifadelerini kullandı.

"SALDIRGAN BİR KÖPEĞİN BURADA NE İŞİ VAR"

Saldırgan köpeği barındıran AVM ve mağazaya tepki gösteren anne Esra Erdoğan, "Kızımı hastaneye götürdük ve kuduz aşısını oldu. Daha sonra da tekrar bir aşı olacak ve 4 doz aşı olacak. Yani gerçekten ben anlayamıyorum, saldırgan köpeğin alışveriş merkezinde ne işi var? Güvenlikle konuştuğumda köpeğin kendilerine de saldırdığını, ‘Kovalıyoruz, yine geliyor, ne yapalım' dediler. Bunu bir güvenlik söylüyor. Madem köpeği dışarı atamıyorsun, saldırgan bir köpeğin burada ne işi var? Ben çocuğumun yanındaydım, yakındım ki onu oradan çekebildim. Yakınında olmasaydım tüm yüzünü parçalayabilirdi de. Benim kızım şu an travma yaşıyor. Hayvanları seven bir kızdı ama dün gece geldi ve ‘Annem benim yanımda yat, korkuyorum, odamda kedi ve köpek var diyor. Hayvanları seven kızım belki artık hayvan sevemeyecek. Psikolojik destek alacağız" diye konuştu.

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