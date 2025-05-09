Yine tavuk faciası! Zehirlenen işçilerin sayısı 213'e yükseldi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 11 firma ve fabrikaya yemek hizmeti veren şirketin dün servis ettiği tavuktan zehirlenenlerin sayısı 213'e yükseldi. Yetkililer yemek firmasına giderek çok sayıda numune aldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 11 firma ve fabrikaya yemek hizmeti veren şirketin dün servis ettiği tavuktan zehirlenenlerin sayısı 213'e yükseldi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yemek firmasına giderek çok sayıda numune aldı.

AŞÇI VE GIDA MÜHENDİSİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR!

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında; ifadesi için emniyete götürülen yemek firmasının yetkilisi, aşçı ve gıda mühendisinin işlemleri sürüyor.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak hastanelere başvuranların sayısında artış olabileceği belirtildi. Tekkeköy ilçesindeki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren 11 firma ve fabrikada çalışan 188 işçi dün yedikleri tavuktan zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvurmuştu.