Yine Tofaş yine aynı manzara! İki kaza arasında 24 saat yok

Ağrı'da kontrolden çıkan Tofaş marka otomobil refüje çarptıktan sonra adeta hurdaya döndü. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Balıkesir'de de zincirleme kazaya karışan yine bir Tofaş marka otomobil adeta yok olmuştu.

Ağrı'dan Erzurum yönünde ilerleyen Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazanın etkisiyle araç hurdaya döndü. Otomobilin içinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar hemen durumu ekipler bildirdi. İhbar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastanelere sevk etti.

2'Sİ AĞIR 4 YARALI

Ağır yaralanan sürücü Adem K., Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, araçtaki yolculardan Nursel K.'nin Eleşkirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada yaralanan Ayşenur K. ve Sultan K. ise tedavi altına alındı.

BALIKESİR'DE DE AYNI MANZARA VARDI

Öte yandan dün akşam saatlerine doğru Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yine bir Tofaş marka otomobil çarpışmanın etkisiyle adeta yok olmuştu. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 10 kişi ise yaralanmıştı.