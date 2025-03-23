Hurdacıdaki feci olay kamerada! Patlamada bir işçi hayatını kaybetti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir hurdacıda henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında olay yerinden bulunan işçi Hüseyin K, ağır yaralandı.

AĞIR YARALI İŞÇİ KURTARILAMADI

Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Patlama anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.