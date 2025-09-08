Yokuş aşağı giden iş makinesi faciası: Anne ve iki çocuğu yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıkan iş makinesi, önce 2 otomobile ardından bir apartmanın balkonuna çarptı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

ANNE VE İKİ ÇOCUĞU YARALI

Yavuz Sultan Selim Mahallesi İlimtepe Caddesi'nde yokuş aşağı inen iş makinesi, kontrolden çıkarak önce seyir halindeki otomobile, daha sonra içerisinde anne ve iki çocuğunun bulunduğu otomobile çarptı. Savrulan iş makinesi, yolun karşısındaki bir apartmanın ikinci kat balkonuna çarparak durabildi. Kazada iş makinesi operatörü, anne ve iki çocuğu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İş makinesinde sıkışan ve durumu ağır olan operatör, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer otomobilde bulunan anne ve iki çocuğu da ekiplerin müdahalesiyle araçtar çıkarılarak çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.