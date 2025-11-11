Yol verme kavgasında kan aktı! Önce bıçakladı, sonra kovaladı

İstanbul Şişli'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; bir minibüs sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

ÖNCE BIÇAKLADI, SONRA KOVALADI

Motosikletin arkasında bulunan şüpheli önce minibüs sürücüsü Abdulhamit A.’yı, daha sonra da araçtan inen A.K.’yi bıçakla yaraladı. Şüpheli, minibüsten indikten sonra bıçakladığı A.K.’yı bıçakla kovalamaya devam etti.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Abdulhamit A. ve arkadaşı A.K., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahaleleri sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altın alındı. Polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını da inceleyen ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.