Yol verme kavgasında kan aktı! Önce bıçakladı, sonra kovaladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Şişli'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; bir minibüs sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Motosikletin arkasında bulunan şüpheli önce minibüs sürücüsü Abdulhamit A.’yı, daha sonra da araçtan inen A.K.’yi bıçakla yaraladı. Şüpheli, minibüsten indikten sonra bıçakladığı A.K.’yı bıçakla kovalamaya devam etti.
Yaşanan o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Abdulhamit A. ve arkadaşı A.K., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahaleleri sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altın alındı. Polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını da inceleyen ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.