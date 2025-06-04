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 | Bengül Arıca

Yol vermeyen magandalar anne ve çocuklarına dehşeti yaşattı!

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan Zerrin Bük 2 çocuğuyla yolun karşısına geçmek isterken 3 magandanın saldırısına uğradı. Meydana gelen olayda çocukların vücudunda morluklar oluştu. O anlar kameralara yansırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 15:26

Dehşete düşüren olay Kocaeli'de meydana geldi. Darıca'da 2 küçük çocuğu ile karşıdan karşıya geçmeye çalışan Zerrin Bük, iddiaya göre telefonla ilgilenen ve kendisine yol vermeyen sürücüye sözlü tepki gösterdi. Tepkinin ardından araçtaki kişiler anneye küfür etmeye başladı. O sırada dükkanda bulunan kadının 15 yaşlarındaki oğlu, durumu fark ederek annesinin yanına gitti. İlerleyen sürücü, kadının oğlunun kendilerine seslenmesi ile bir anda durarak araçta bulunan 2 kişi ile birlikte yanlarına koştu.

YOLDAN KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADIN VE OĞLUNA SALDIRDILAR

Kadın ve oğlu trafik magandaları tarafından darp edilirken, olayı fark eden vatandaşlar koşarak saldırganları uzaklaştırdı. Meydana gelen olayda çocuklar da kargaşada çeşitli yerlerinde morluklar oluştu. Anne, çocuklarıyla beraber darp raporu alarak, saldırganlardan şikayetçi oldu. Annenin araçtakilerle konuştuğu ve şahısların kadına doğru koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis şikayet üzerine olayla ilgili inceleme başlattı.

Yol vermeyen magandalar anne ve çocuklarına dehşeti yaşattı!

ANNE DEHŞET DAKİKALARINI ANLATTI

Olayda darp edilen anne Zerrin Bük, "Karşıya geçecekken, arkadaşlara yavaş olmalarını rica ettim. Ellinde telefonla direksiyona bakıyorlardı. Bana küfür ederek cevap verdiler. Ben de 'Biraz sakin olur musunuz?' dedim. Yanımda 5 yaşında çocuğum vardı. Biraz ilerledikten sonra, 3 metre sonra, oğlum küfrü duyunca 'Neden anneme küfür ediyorsunuz?' diyerek tepki gösterdi. Ondan sonra ani bir fren yaparak birdenbire oğlumun üstüne saldırdılar. Araya ben girdiğimde bu sefer küçük çocuğumu fırlatıp koluma şiddetle vurdular ve oğluma yumruk, tekme, tokatla saldırdılar. O esnada 5 yaşındaki çocuğum altını işedi. 15 yaşındaki çocuğum bile kendinde değil. Kafası şiş, burnu şiş. 5 yaşındaki çocuğumun psikolojisini nasıl düzelteceğim? Bu adaleti nasıl sağlayabiliriz? Ben size yalvarıyorum, bu insanları bulun ve adaleti yerine getirin. 15 ve 5 yaşındaki çocuk ile bir kadına saldırmayı nasıl kendinize hak görüyorsunuz?" dedi.

Yol vermeyen magandalar anne ve çocuklarına dehşeti yaşattı!

"BİZ KİMSEYİ DÖVMEDİK"

Araç sürücüsü U.B. yaptığı açıklamada, "Biz kimseyi dövmedik. Kadın yaya yolunda değildi, buna rağmen kendisine yol verdik. Ancak yol verdikten sonra kadın bize hakaret etmeye başladı. Bunun üzerine ‘kadındır' diyerek olayı uzatmadan yolumuza devam ettik. Daha sonra olay yerine gelen bir genç, bize ağır hakaretlerde bulundu. Bu durumu görmezden gelemedim ve araçtan inerek genç kişiye doğru yöneldim. Ancak, genç kişinin o kadının oğlu olduğunu fark ettiğimde, herhangi bir müdahalede bulunmadım ve durdum. Yanımda bulunan iki kişi ise akrabalarımdır. Onlar da beni sakinleştirmek ve durdurmak amacıyla araçtan inmişlerdir" diye konuştu.

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ETİKETLER
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#Güvenlik_kamerası
#Çocuk_işkence
#Yaşam
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