Yaşam
Avatar
Editor
 20.11.2025

Yola beton döken şahsın savunması şoke etti: "Benim firmam zengin, cezamızı öderiz"

Hatay'da yolun ortasına beton döken mikserin sürücüsüne, bir vatandaş tepki gösterdi. Yaptığının suç olduğunu bilmesine rağmen pişkin pişkin kendini savunan sürücünün, “Benim firmam zengin, cezamızı öderiz. O yüzden bekleyeceksiniz” ifadeleri şoke etti.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşanan olayda; bir mikserden yolun ortasına beton döküldü. Bunu fark eden Fahri Cihan Kaymakçı isimli vatandaş, mikser sürücüsüne tepki gösterdi.

Yola beton döken şahsın savunması şoke etti: "Benim firmam zengin, cezamızı öderiz"

“BENİM FİRMAM ZENGİN, CEZAMIZI ÖDERİZ"

Kaymakçı’nın cep telefonuyla da kayıt altına aldığı olayda mikser sürücüsünün, “Benim firmam zengin, cezamızı öderiz. O yüzden bekleyeceksiniz” ifadeleriyle kendini savunması şoke etti.

Yola beton döken şahsın savunması şoke etti: "Benim firmam zengin, cezamızı öderiz"

"SÜRÜCÜ ÇOK RAHATTI"

Fahri Cihan Kaymakçı, olay sonrası İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Eve gitmek için bir geçiş noktamız var. Sürücünün biri beton mikserini yolun ortasında durdurup beton döktü. Sürücüye 'Yolu açın geçelim' dediğimde ‘Bekleyeceksiniz' diyerek tepki gösterdi. Ben de videoya aldım ama sürücü umursamadı. Sürücü, ‘Benim firmam zengin, cezamızı öderiz. O yüzden bekleyeceksiniz' dedi. Videoda görülüyor sürücü mikserden yolun ortasına boşaltıyor. Arkadan mikserin kapağı açık, oradan beton dökülüyor. Sürücü çok rahattı. Mikser sürücülerine cezai işlem uygulansın veya başka bir çözüm bulunsun" dedi.

Yola beton döken şahsın savunması şoke etti: "Benim firmam zengin, cezamızı öderiz"
