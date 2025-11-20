Yola beton döken şahsın savunması şoke etti: "Benim firmam zengin, cezamızı öderiz"

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşanan olayda; bir mikserden yolun ortasına beton döküldü. Bunu fark eden Fahri Cihan Kaymakçı isimli vatandaş, mikser sürücüsüne tepki gösterdi.

“BENİM FİRMAM ZENGİN, CEZAMIZI ÖDERİZ"

Kaymakçı’nın cep telefonuyla da kayıt altına aldığı olayda mikser sürücüsünün, “Benim firmam zengin, cezamızı öderiz. O yüzden bekleyeceksiniz” ifadeleriyle kendini savunması şoke etti.

"SÜRÜCÜ ÇOK RAHATTI"

Fahri Cihan Kaymakçı, olay sonrası İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Eve gitmek için bir geçiş noktamız var. Sürücünün biri beton mikserini yolun ortasında durdurup beton döktü. Sürücüye 'Yolu açın geçelim' dediğimde ‘Bekleyeceksiniz' diyerek tepki gösterdi. Ben de videoya aldım ama sürücü umursamadı. Sürücü, ‘Benim firmam zengin, cezamızı öderiz. O yüzden bekleyeceksiniz' dedi. Videoda görülüyor sürücü mikserden yolun ortasına boşaltıyor. Arkadan mikserin kapağı açık, oradan beton dökülüyor. Sürücü çok rahattı. Mikser sürücülerine cezai işlem uygulansın veya başka bir çözüm bulunsun" dedi.