Zil zurna sarhoş çıktı, alkolmetreyi gören ekipler bile şoke oldu! 2044'e kadar ehliyeti olmayacak

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, yapılan alkol testinde 3.15 promil alkollü çıktı. Aracını bırakıp, kaçan şahıs yaya olarak yakalanırken daha öncede birçok kez alkollü direksiyon başına geçtiği öğrenilen sürücünün ehliyetine 2044 yılına kadar el konuldu. Alkollü sürücüye 6 farklı maddeden 96 bin 176 TL idari para cezası yazılırken, sürücünün rahatlığı pes dedirtti.