Yolcu midibüsü tıra çarptı! Kaza yerinde can pazarı

Sivas'ta Yağdonduran Tüneli içerisinde bir yolcu midibüsü, tıra arkadan çarptı. Yüreklerin ağza geldiği kazada çok sayıda yolcu yaralandı.

Sivas'ta Malatya karayolu Yağdonduran Tüneli içerisinde meydana gelen kazada; H.K. idaresindeki yolcu midibüsü, sollama yaptığı sırada aynı yönde ilerleye F.O. kontrolündeki tıra çarptı.

10 YOLCU YARALANDI

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemeye göre; kazada 10 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Sivas’ta ki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.