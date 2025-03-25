Müşterinin yeni aldığı aracıyla kaza yapan otoparkçı ehliyetsiz çıktı

Samsun'un İlkadım ilçesinde İstiklal Caddesi ile Şevketiyle Caddesi birleşiminde otomobil ile motosikletin çarpıştığı bir kaza meydana geldi. Otopark görevlisi Yasin T. (36), kendisine otoparka götürmesi için verilen SUV tipi otomobille seyir halindeyken motokurye ile çarpıştı. Kazada yaralanan motokurye olay yerine gelen ambulansla Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, araç sahibinin otomobili yeni aldığı öğrenildi.