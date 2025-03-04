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 | Ömer Faruk Dogan

Yolda iftar telaşı kazaya dönüşmesin diye ücretsiz ikram noktası açıldı

Tokat'ta iftara yetişemeyen sürücülerin güvenliği için Fatih Camii önünde "İkram Noktası" kuruldu. Yolculuk sırasında iftar saatine denk gelen vatandaşlar, burada ücretsiz dağıtılan su, hurma, çay ve atıştırmalıklarla oruçlarını açabiliyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 17:35
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 17:35

Tokat'ta Ramazan ayına özel anlamlı bir proje hayata geçirildi. Fatih Camii İmam Hatibi Mustafa Çakırtaş, iftara yetişemeyen sürücüler ve yolcular için ücretsiz iftariyelik dağıtılan bir "İkram Noktası" kurdu.

Tokat-Turhal kara yolu üzerinde yer alan Fatih Camii'nin önünde kurulan stant, oruçlarını açmak isteyen ancak iftara yetişemeyen vatandaşlara sunuldu. Burada dağıtılan su, hurma, çay, kek, bisküvi, kraker ve kahve gibi ikramlarla sürücüler hem oruçlarını açabiliyor hem de yolda telaşa kapılmadan yolculuklarına devam edebiliyor.

Ramazan boyunca İkram Noktası'nın hizmet vereceğini belirten Fatih Camii İmam Hatibi Mustafa Çakırtaş, sürücülere önemli bir çağrıda bulunarak; "Peygamberimiz (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) insanların en faydalısı insanlara faydalı olan buyurmaktadır" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının sadece aç kalma ve nefsi terbiye etme ayı olmadığını, 'aynı zamanda iyiliklerimizi gün yüzüne çıkarma ve iyiliği yer yüzünde hakim kılma ayı' olduğunu belirten Çakırtaş, kendilerinin de bu vesileyle caminin giriş noktasında, yoldan geçen yolcular için bir ikram noktası oluşturduklarına dikkati çekti.

İftar saatlerinde insanların çok acele ettiklerini, trafiği tehlikeye attıklarını ve gergin olduklarını vurgulayan Çakırtaş, "Onların gerginliğini bir nebze olsun azaltmak için ikram noktası olarak burada açmalarına imkan sağladık" diye konuştu.

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