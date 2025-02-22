Yollar kayak pistine dönünce ortaya bu manzara çıktı!

Yurt genelinde kar yağışının ardından yollar buzlandı, bu durum çocukların ve gençlerin eğlencesine dönüştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda başlayan kar yağışı, gece saatlerinde soğuk havaya bıraktı. Ortaya renkli görüntüler çıktı…

Karabük'te etkili olan kar yağışı ile birlikte buz tutan yolları kayak pistine çeviren çocuklar ve gençler kar keyfini doyasıya yaşadı. Yolların buzlanmasıyla birlikte çocuklar ve gençler, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi ile Safranbolu Barış Mahallesi'nde doğaçlama kayak pistleri oluşturdular. Kızak, naylon, plastik bidon ve poşet gibi malzemeleri kullanarak renkli görüntüler oluşturdular.

DUVARLARA ÇARPTILAR

5000 Evler 75. Yıl Mahallesi ile Safranbolu Barış Mahallesi'nde kar yağışının tadını çıkarmak isteyen çocuklar ve gençler soluğu dışarıda aldı. Mahalle arasındaki yolları kayak pistine çeviren çocukların kızak, naylon, plastik bidon ve poşetleri kayak malzemesi olarak kullanması renkli görüntüler oluşturdu. Hızını alamayanların duvarlara çarptığı anlar ise kameralara yansıdı.

18 yaşındaki Mustafa Alkarabaş, Emek Mahallesi'nden kaymak için Barış Mahallesi'ne geldiklerini belirterek, eğlendiklerini söyledi.